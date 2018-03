Maltempo | neve fuori stagione pure in Gb | caos nei trasporti

Maltempo - torna il freddo : temperature in picchiata e neve anche a bassa quota : 'Dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia. Prepariamoci a una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche ...

Caos neve e ghiaccio nel Regno Unito : disagi nei trasporti - allerta Maltempo : Nel Regno Unito neve e ghiaccio stanno facendo registrare nuovi pesanti disagi nei trasporti: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato l’allerta maltempo in particolare in riferimento all’Inghilterra sudoccidentale e alle coste del Galles. La polizia ha avvertito di condizioni pericolose per il traffico su diverse strade, in particolare nelle Midlands fino al Lincolnshire. Chiuso per ore l’aeroporto ...

Allerta Meteo - nel giorno della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte Maltempo al Centro/Sud : 1/17 ...

Maltempo a Parigi - chiusa per neve e freddo la Tour Eiffel : Parigi - La nuova ondata di Maltempo che ha colpito l'Europa ha provocato nuovi problemi a Parigi . La Tour Eiffel è stata chiusa questa mattina a causa della neve e del freddo. Il monumento dovrebbe ...

Maltempo - torna il gelo di Burian : attesa neve anche a bassa quota - : A partire da lunedì 19 marzo le temperature si abbasseranno anche di 10 gradi. Il ritorno del freddo siberiano porterà pioggia mista a nevicate in particolare nel Nordest. Termometro sotto le medie ...

Maltempo Parigi : la torre Eiffel chiusa stamani per neve : Questa mattina la torre Eiffel è rimasta chiusa a causa della neve e del freddo. Il monumento dovrebbe poter riaprire l’accesso ai turisti da metà pomeriggio. Sul sito della società che gestisce la torre, è apparso l’avviso: “in ragione della neve e delle temperature sotto lo zero nella notte, l’apertura della torre Eiffel è ritardata”. In febbraio la torre era rimasta chiusa a piu’ riprese per via del ...

Maltempo - domenica di pioggia. Arriva Buran bis fino a giovedì più freddo e neve : ROMA - 'Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere', diceva Igor di Frankestein Junior . E per ora è così. La domenica di questa terza settimana di marzo, per gran parte d'Italia è cominciata sotto una ...

Meteo : Maltempo ovunque e da lunedì nuova ondata di gelo e neve : Domenica maltempo ovunque sull'Italia con temperature in calo, preludio alla nuova ondata di gelo e neve che colpirà la Penisola nel corso della settimana.Continua a leggere

Maltempo Francia - il Burian porta fino a 12cm di neve al nord e uno shock termico di 16°C : previsti -6°C nei prossimi giorni [GALLERY] : 1/8 ...

Maltempo - il Burian ritorna nel Regno Unito : neve a Londra che passa da +13°C a -1°C in poche ore [GALLERY] : 1/24 ...

Maltempo - il vero Burian è in Inghilterra : tanta neve a Londra - oltre 100 voli cancellati a Heathrow : Più di cento voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati all’aeroporto di Londra Heathrow, a causa della neve e le previsioni fanno supporre che ci saranno altri disagi. Fra i 115 collegamenti cancellati ce ne sono di transoceanici, oltre a voli domestici British Airways diretti a Edinburgo, Glasgow e Manchester, e altri verso città europee. “Stiamo lavorando a stretto contatto con l’ufficio meteorologico sul posto per ...

