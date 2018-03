Maltempo Napoli | crolla parete esterna di un palazzo | evacuate 30 famiglie

Maltempo Campania : regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli : Ripresa alle 12.20 la regolare circolazione dei treni sulle linee del nodo ferroviario di Napoli, nell’area casertana. Lo rende noto Rfi. La tromba d’aria che ieri sera ha investito la zona ha causato gravi danni all’infrastruttura, in particolare tra Gricignano e Caserta, dove si e’ verificata, tra l’altro, la caduta della linea aerea di alimentazione elettrica. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono ...

Maltempo - uomo scomparso a Napoli : ricerche in corso : La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L’uomo, SM, classe ’68, senza fissa dimora, era ospite di un convento (dormitorio La Palma) ed è stato avvistato nei pressi delle cave di tufo tra Salita dello Scudillo e le Fontanelle. Dopo una riunione tecnica in Prefettura di Napoli, i volontari e il personale della Protezione civile della Regione ...

Maltempo Napoli : revocato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti : Il prefetto di Napoli, sentito il Comitato operativo per la viabilità, ha revocato tutti i divieti di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, finora in vigore nella provincia a tutela della sicurezza della circolazione stradale. L'articolo Maltempo Napoli: revocato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Campania : scuole chiuse a Napoli - scatta l’ironia sui social : La neve e la chiusura delle scuole a Napoli hanno scatenato l’ironia di genitori, studenti, e internauti in generale: non sono mancate su web le foto di ordinanze fasulle, tutte con la stessa data e lo stesso numero di protocollo, che ieri hanno fatto impazzire i genitori. Tantissimi i tormentoni nei gruppi, mentre sui social diventavano virali gli hashtag che parlavano di ordinanze di chiusura delle scuole da parte di giovani studenti, o ...

Maltempo : domani scuole chiuse a Napoli : ANSA, - Napoli, 28 FEB - chiuse anche domani, primo marzo, a Napoli tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado compresi gli asili nido. Lo dispone un'ordinanza del sindaco Luigi de ...

SCUOLE CHIUSE PER Maltempo - COMUNE DI NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio : per Miur non sono giorni persi : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO, COMUNE di NAPOLI, OGGI 28 FEBBRAIO 2018. Neve e ghiaccio fermano l'attività didattica, ma per Miur non sono giorni persi. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:24:00 GMT)

buran Maltempo neve roma napoli treni : buran? continua a flagellare l'Italia. Tutto il Centrosud è sotto la neve che continua a scendere in alcune località e regioni. Nevica ancora in romagna, nelle Marche, in Campania, oltre che in Puglia, Basilicata e Calabria. Un clochard? è morto per il freddo a Milano e da domani allerta ghiaccio e neve anche in Toscana. Gelo record in Alto Adige, dove ai 3.220 metri della Croda delle ...

Maltempo - botta e risposta tra Protezione civile della Campania e sindaco di Napoli. I tecnici : "Allerta data in anticipo" : Una nota raccomanda ai primi cittadini della Regione di adottare ogni misura precauzionale e di prevenzione fino a giovedì

Maltempo - lo spettacolo di Napoli sommersa dalla neve : Napoli , askanews, - Uno spettacolo inusuale per Napoli: piazza del Plebiscito completamente imbiancata a causa dell'eccezionale nevicata causata nel Centro-Sud Italia dal Buran, il vento gelido in ...

Maltempo : neve su Napoli - a Milano il freddo uccide un clochard Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque

Neve a Napoli - riapre aeroporto e caos trasporti/ Maltempo ultime notizie : treni ko - ripresi bus e metro : Neve a Napoli, Maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos: stop ai mezzi pesanti, intanto De Magistris attacca la Protezione Civile(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:20:00 GMT)

Maltempo : 43 treni cancellati - molti da Milano e Napoli : Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di trenitalia, alle 16.30 sono in totale 43 i treni dell’Alta Velocità cancellati in seguito al piano di emergenza predisposto dalle Ferrovie dopo l’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia. Sono 11 i convogli in partenza cancellati sia da Milano Centrale che da Napoli, 8 invece da Roma Termini e Torino Porta Nuova. Due i treni cancellati in partenza da Palermo, ed uno – ...

SCUOLE CHIUSE - NAPOLI E ROMA PER NEVE E Maltempo/ Ultime notizie : De Magistris - "Nuovo aggiornamento alle 17" : SCUOLE CHIUSE, NAPOLI e Comune di ROMA per NEVE e MALTEMPO, Ultime notizie: gelo paralizza la città campana. In ginocchio la città partenopea dopo la nevicata delle scorse ore(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Maltempo Napoli - prefettura : nuovo stop ai mezzi pesanti : Il prefetto di Napoli, in considerazione della situazione meteo, favorevole alla formazione di ghiaccio, ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sulla rete stradale extraurbana dell’area metropolitana di Napoli, con eccezione dei tratti autostradali e delle strade extraurbane principali (le statali 162 Acerra-Lago Patria, ...