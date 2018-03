Maltempo | mareggiata a Fregene | nuovo Sos erosione

Maltempo Liguria : mareggiata - chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna : A causa di una mareggiata è stata chiusa la via Aurelia all’altezza delle gallerie di S.Anna tra Sestri Levante e Lavagna a causa della mareggiata. I tecnici Anas, in accordo con il comune di Sestri Levante, in considerazione del fatto che i marosi raggiungono la sede stradale, hanno deciso di fermare il transito veicolare (fatto salvo il trasporto urbano). L'articolo Maltempo Liguria: mareggiata, chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e ...

Maltempo : danni su litorale nord di Roma dopo la mareggiata : E’ stato un altro duro colpo, quello inferto dalla forte mareggiata, alle difese delle strutture balneari di Fregene sud, da tempo ormai alle prese con un rilevante fenomeno erosivo della spiaggia. Per tutta la giornata di ieri e la scorsa notte le onde hanno superato le barriere e causato danni tra il Point Break, che avuto compromesso il rimessaggio, il Tirreno, Il Capri ed il Rivetta. danni a cabine e tettoie, mentre l’acqua ha ...

Maltempo : forte mareggiata sul litorale romano : Il Maltempo sta mettendo a dura prova la costa del litorale romano dove una forte mareggiata sta sferzando la costa e lambisce le strutture balneari tra Ostia ed il litorale a nord di Fiumicino. Preoccupati in particolare i titolari degli stabilimenti tra Focene e Fregene sud alle prese, da diverso tempo, con un accentuato fenomeno erosivo delle spiagge. Da diversi giorni sono iniziati i lavori di difesa e rafforzamento della foce armata del ...

Maltempo. Capri - forte mareggiata - traghetti fermi; Trieste - camion si ribalta per la bora - 3 feriti : Raffiche di vento e forte mareggiata, Capri isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del maltempo nel Golfo diNapoli. Fermi sia gli aliscafi che i traghetti. A Trieste, un camion si è ribaltato stamani a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve

Maltempo - forte mareggiata a Capri : aliscafi e traghetti fermi : Il Maltempo sta interessando anche la Campania, creando disagi nei collegamenti. In particolare l’isola di Capri è attualmente isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del Maltempo nel Golfo di Napoli. Fermi nei porti sia gli aliscafi che i traghetti. Capri e’ alle prese da questa mattina con raffiche di vento e una forte mareggiata. Poche le corse di traghetto ...