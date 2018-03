Maltempo | chiuso un tratto della strada statale 145 “Sorrentina” 

Maltempo : buche a Roma - ancora chiuso il Ponte sul Tevere : A causa di buche e dissesti del manto stradale sono chiuse alcune strade in varie zone di Roma: un avvallamento ha provocato la chiusura del Ponte Palatino, nel centro della Capitale. buche e voragini, a causa della pioggia sono diventate vere e proprie trappole per automobilisti e centauri: si registrano chiusure e deviazioni della circolazione che hanno mandato in tilt il traffico. L'articolo Maltempo: buche a Roma, ancora chiuso il Ponte sul ...

Anas comunica che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e a causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle ore 21.00 di questa sera (domenica 4 marzo) e fino alle ore 6.00 di domattina, lunedi' 5 marzo 2018, sara' chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 "del Colle di Tenda e di Valle Roja", situato tra il km 108,700 ed il ...

Dalle 10 forti nevicate sul capoluogo lombardo e sull'hinterland. Non sono segnalati particolari disagi. Chiusa per qualche ora l'autostrada A1 nel Piacentino per il gelo. Ora la circolazione è ripresa. A Mantova morto un clochard

Anas comunica che, a seguito del Maltempo e dei fenomeni di gelicidio che stanno interessando la regione, in Emilia Romagna è provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della Tangenziale Nord di Modena ss274/diramazione per Sassuolo compreso tra il km 0,000 ed il km 2,000. Il traffico viene deviato in loco lungo viabilità alternativa. Riaperta al traffico, invece, la Tangenziale di Reggio Emilia (SS722), precedentemente chiusa al transito a ...

E' stata chiusa per pioggia gelata nell'Alessandrino il tratto dell'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce tra gli svincoli per la A21 Torino-Piacenza e la A10 Genova-Ventimiglia. Prima della chiusura, al km 37, si è verificato un incidente per una lastra di ghiaccio che si è fermata su un viadotto. Non ci sono feriti.

Nuovi disagi per la viabilità in Emilia Romagna a causa del fenomeno della pioggia che gela. In atto deboli nevicate sull'A1 Milano-Napoli tra Piacenza nord e Reggio Emilia. Autostrade per l'Italia rende noto che è stato chiuso il tratto dell'A1 tra l'inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bologna. "Come noto, la pioggia gelata – spiega Autostrade per l'Italia – non può essere ...

Anas in una nota comunica che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e a causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle 21 di oggi venerdì 2 marzo e fino alle 6 di domani sabato 3 marzo 2018, sarà chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 'del Colle di Tenda e di Valle Roja', dal km 108,700 al km 111,900, in provincia di Cuneo. I percorsi ...

chiuso anche oggi il giardino di Boboli a Firenze, dopo la chiusura decisa ieri a causa della neve. La decisione è stata adottata per motivi precauzionali. Gli altri musei del complesso (gli Uffizi e Palazzo Pitti) sono oggi regolarmente aperti.

A causa delle precipitazioni nevose per tutta la giornata il giardino mediceo di Boboli a Firenze rimarrà chiuso. Chiusura anche per Palazzo Pitti, salvo la sala Bianca, dove oggi sono in programma eventi musicali. Aperti invece regolarmente gli Uffizi, cosi' come gli altri musei statali del capoluogo toscano, Galleria dell'Accademia e Bargelllo.

Continua a nevicare in gran parte d'Italia. Anche Milano si è risvegliata stamani imbiancata da una coltre di neve di un paio di centimetri che, allo stato, non sta provocato particolari disagi all'...

Il traffico aereo all'aeroporto di Cointrin (Ginevra) è sospeso fino a nuovo ordine: le piste sono ricoperte di neve, ha spiegato stamane all'ats un portavoce. L'aeroporto invita i viaggiatori a verificare presso la propria compagnia se il proprio volo è ancora previsto, ma consiglia anche di non recarsi per il momento allo scalo. Le avverse condizioni meteo non sembrano avere condizionato le operazioni all'aeroporto di ...