Maíra | 15 anni di carcere per aborto Tutti i Paesi dove ancora non è legale

: La legge sull'aborto in El Salvador è talmente restrittiva che alcune donne sono state ritenute colpevoli di omicid… - amnestyitalia : La legge sull'aborto in El Salvador è talmente restrittiva che alcune donne sono state ritenute colpevoli di omicid… - HuffPostItalia : Maira Figueroa è stata liberata a El Salvador. Era stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - RadioBullets : Maira Figueroa è stata liberata dopo 15 anni di detenzione per aver abortito. Doveva scontarne 30. L’amica Teodora… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Dopo 15in prigione,Verónica Figueroa Marroquín, 34, è finalmente libera. Come decine di altre donne in El Salvador, era stata condannata per. Nel 2003, quando aveva 19, era stata violentata ed era rimasta incinta. Ebbe un’emorragia nella casa in cui lavorava come domestica, venne portata in ospedale ma perse il bambino. Secondo il collettivo femminista Casa de Todas, la donna soffriva di un problema ostetrico. Prima fu accusata di, poi di omicidio aggravato. MaVerónica ha sempre ribadito la sua innocenza. Non le fu nemmeno garantito un processo equo: non ebbe a disposizione un avvocato fino al giorno della prima udienza e, in tribunale, non fu mai presentato il referto di un medico. Come nel caso di Teodora Vásquez, 35, un’altra donna condannata – rilasciata il 15 febbraio dopo essere rimasta per più di 10in-, ...