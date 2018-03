Ma è proprio vero che Google Maps sa le strade meglio di noi?

“Per te…”. Cosa? Anna Tatangelo - a MasterChef Celebrity la dedica speciale. proprio a lui… Un vero rompicapo : La prima puntata di Celebrity MasterChef inizia col botto. Protagonista, manco a dirlo, lei: la bellissima Anna Tatangelo, in questi giorni al centro del gossip per il suo burrascoso rapporto con il compagno Gigi D’Alessio. Ebbene, tra una lite e un’altra, la cantante ha trovato il tempo di fare una dedica speciale dopo avere ottenuto il lasciapassare per il Masterclass senza troppa fatica, con uno welcome dish che è stato molto ...

“Ma quello è davvero Franco?”. Bello e atletico - Terlizzi da giovane era proprio così. Dimenticate la barba sale e pepe e la ‘panza’ rilassata : le foto dal passato del concorrente dell’Isola dei famosi : Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. L’ex pugile è entrato nel cast del programma dopo aver vinto la sfida al televoto contro la spumeggiante Deianira ”La Terribile” e Valerio l”’illibato” a ”Saranno isolani”. Franco è un ex pugile ed è attualmente personal trainer di ...

Nelle ultime 48 ore ti è successa una di queste cose o ti sei sentita strana? Attenzione - potrebbe essere stato un mini-infarto. È un po’ diverso dall’infarto vero e proprio ma dovresti chiamare il tuo medico il prima possibile : Gli esperti lo hanno detto chiaramente: stanno aumentando tra le persone giovani. E se accade è per via dell’ipertensione, del diabete, dal consumo eccessivo di tabacco, dall’obesità. Quindi bisogna fare Attenzione. Di che stiamo parlando? Degli infarti che, appunto, stanno aumentando in modo esponenziale tra le persone giovani. Ma anche i mini infarto sono un bel problema e non vanno assolutamente presi sotto gamba. Di che si tratta? Di ...

Nelle ultime 48 ore ti è successa una di queste cose o ti sei sentita strana? Attenzione - potrebbe essere stato un mini-infarto. È un po’ diverso dall’infarto vero e proprio ma dovresti chiamare il tuo medico il prima possibile : Gli esperti lo hanno detto chiaramente: stanno aumentando tra le persone giovani. E se accade è per via dell’ipertensione, del diabete, dal consumo eccessivo di tabacco, dall’obesità. Quindi bisogna fare Attenzione. Di che stiamo parlando? Degli infarti che, appunto, stanno aumentando in modo esponenziale tra le persone giovani. Ma anche i mini infarto sono un bel problema e non vanno assolutamente presi sotto gamba. Di che si tratta? Di ...

“Mi hanno sparato”. Choc per Valerio Brumotti : stavolta è stato passato il segno. Il reporter di ‘Striscia la Notizia’ si è ritrovato vittima di un vero e proprio agguato : cosa è successo e dove : Vittorio Brumotti e la sua troupe di Striscia la Notizia sono stati aggrediti (di nuovo). stavolta, però, c’è stato davvero da aver paura, perché gli assalitori non si sono limitati al solo lancio di sassi, ma hanno anche anche esploso un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell’auto. Brumotti era a Palermo per un’inchiesta sulla droga. L’inviato di Striscia si trovava nel quartiere Zen per documentare ...

“Lui è mio padre”. Rudy Zerbi confessione choc da Silvia Toffanin. Parole che hanno provocato un vero e proprio terremoto - l’uomo in questione infatti non è uno dei volti più conosciuti e noti della televisione : Rudy Zerbi come non l’avevamo mai visto. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, si è lasciato andare a delle confessioni sulla sua vita privata rimaste finora sepolte. Personali e delicate al punto da lasciare attonita anche la conduttrice che non ha potuto far a meno di commuoversi. Rudy infatti ha parlato del padre, un padre biologico conosciuto solo a 30 anni quando ha saputo che era Davide Mengacci: «E’ stato un colpo pazzesco scoprire ...

Recensione : “Caravaggio – l’anima e il sangue” un vero e proprio viaggio tra la vita - le opere e l’animo irrequieto dell’artista più amato al mondo : E’ uscito nelle sale italiane: Caravaggio – l’anima e il sangue, il nuovo film d’arte dai creatori di ‘Firenze e gli Uffizi’ e ‘Raffaello, il Principe delle Arti’ prodotto da Sky e Magnitudo Film, diretto da Jesus Garces Lamberte e distribuito da Nexo Digital. La voce dell’io interiore di Caravaggio è di Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours. Il film è girato in formato Cinemascope 2:40, che determina una visione più “allungata” delle ...

Napoli - patto tra narcotrafficanti e clan di camorra : sequestrato un vero e proprio arsenale : Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli la Polizia di Napoli, con l’impiego di oltre cento uomini, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di promotori e sodali di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ritenuta in rapporti d’affari con i clan di camorra operanti nell’area orientale di Napoli. Le indagini dei ...

Svelato il vero motivo per cui la Marvel scelse Iron Man come primo tassello del proprio Universo Cinematografico - Best Movie : Costato 140 milioni, il film ne incassò oltre 580 in tutto il mondo! E questo, beh senza contare il merchandising! Fonte: WSJ

“Riduce il rischio di infarto”. Due al giorno levano il cardiologo di torno. Non a tutti piace - ma fa bene (quasi) da ogni punto di vista : l’alimento che non ti aspetti che è un vero e proprio “salvavita” : Mangiate spesso lo yogurt? Ma soprattutto: vi piace? Se avete risposto affermativamente a queste due domande sappiate che il vostro cuore vi ringrazia. Ce lo dice un articolo pubblicato sull’American Journal of Hypertension dalla Oxford University: secondo lo studio condotto, un consumo di almeno due vasetti di yogurt a settimana comporterebbe un minor rischio di malattie cardiovascolari per uomini e donne che soffrono di ...

Sanremo - è successo proprio mentre Laura Pausini entrava in scena : la sorpresa. Squilla il telefono e dall’altra parte una voce davvero inaspettata. Pubblico in visibilio : Sanremo sta riservando delle sorprese continue, con pezzi di televisione davvero fantastici. L’ennesima sorpresa di questa edizione, e in questa finalissima, l’ha regalata ancora Fiorello, mattatore della serata di apertura. In quell’occasione aveva chiamato al telefono Laura Pausini, la quale aveva dovuto dare forfait costretta a letto da una brutta faringite. Allora questa sera, dopo l’esibizione di Laura, ...

“Assassini”. Choc in aereo - al momento dell’imbarco : questa ragazza si presenta a bordo con il proprio animaletto - ma quello che la costringono a fare le hostess è davvero terribile. E il caso scatena un vero putiferio : Mi dispiace ma il criceto non può salire a bordo. Una frase categorica, che non lascia spazio a tante interpretazioni. A pronunciarla una hostess al momento dell’imbarco. E così Belen Aldecosea,studentessa di 21 anni di Miami Beach,si è trovata a dover buttare la sua adorata Pebbles nello scarico della toilette. Ora la giovane ha denunciato la compagnia aerea, accusandola di averla costretta a prendere quell’atroce decisione. ...

“Il mio tempo è scaduto”. Il dramma di Renato Zero - proprio nei giorni di Sanremo. Le parole dell’amatissimo cantautore - malinconico come non lo avevamo davvero mai visto prima. La reazione dei fan - toccati da quelle frasi inequivocabili : Una speranza che, nonostante le voci contrarie già a rincorrersi da mesi, i fan continuavano a coltivare. Fino alla smentita ufficiale che ha messo fine alle voci di una possibile apparizione al Festival di Sanremo 2018 del mitico Renato Zero, come sempre attesissimo dai fan e che però ha deciso di dare il definitivo forfait alla kermesse musicale più seguita, amata e discussa del Bel Paese. come da prassi di questi tempi, ...

Oggi il lancio di Falcon Heavy : il razzo più potente al mondo porterà la prima auto nello spazio in quello che è atteso come un vero e proprio show presso il Kennedy Space Center : Falcon Heavy è stato progettato per diventare il razzo più potente del mondo Oggi in uso quando partirà dal Kennedy Space Center della Florida. Il lancio è previsto per Oggi alle 13:30 locali e sarà un vero e proprio show. Il razzo trasporterà una decappottabile rossa con un manichino vestito con una tuta spaziale al volante e “Space Oddity” di David Bowie come colonna sonora. È l’ispirazione di Elon Musk, il visionario che ama la tecnologia e ...