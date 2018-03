eurogamer

: Luigi's Mansion: vediamo dei nuovi screenshot per Nintendo 3DS #LuigisMansion - Eurogamer_it : Luigi's Mansion: vediamo dei nuovi screenshot per Nintendo 3DS #LuigisMansion - 10dusty : Luigi's Mansion - Finale - Yay: - Twintelle_ARMS : RT @NintendoHall: #LuigisMansion: pubblicati dei nuovi screenshots della versione per Nintendo 3DS -

(Di domenica 18 marzo 2018)pubblica una serie didi gioco per'sper 3DS, riportaeverything.Come sappiamo, il gioco è stato originariamente pubblicato il 14 settembre del 2001 in Giappone, il 19 novembre 2001 negli USA e il 3 maggio 2002 in Europa. Nel marzo del 2018 invece è stato annunciato il remake del gioco per3DS, dando la possibilità a numerosi giocatori di rimettere le mani sul promettente gioco nato su GameCube.Per la seconda voltaè protagonista di un gioco tutto suo, la prima infatti è stata in Mario Is Missing! ben 10 anni fa. La trama ruota attorno a Mario che è stato rapito dai Boo, e trattandosi di fantasmi,è armato di aspiratutto e di un "Game Boy Horror" donatogli dal Professor Strambic. Riusciremo a disinfestare le stanze del palazzo e a trarre in salvo il nostro amico Mario?Read more…