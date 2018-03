Loredana Lecciso a Domenica Live | la crisi con Albano continua

Barbara D'Urso fa la domanda da un milione di dollari a Loredana Lecciso : "Tu lo ami Al Bano?" : domanda da un milione di dollari quella che Barbara D’Urso ha avanzato a Loredana Lecciso negli studi di Domenica Live. Già perché la padrona di casa, dopo aver ascoltato...

Loredana Lecciso : la verità su Al Bano e sulla querela a Romina Power : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati? La verità a Domenica Live Loredana Lecciso è stata ospite oggi a Domenica Live, nel mentre in cui Romina Power e Al Bano sono impegnati in Germania con il loro tour. La showgirl ha esordito la sua intervista affermando che ci sono stati sicuramente momenti migliori di quello che sta attualmente attraversando, ma ha rivelato a Barbara d’Urso che sta abbastanza bene. Loredana ha specificato che ...

Domenica Live - Loredana Lecciso querela Romina Power : "E' stata superficiale" (video) : Loredana Lecciso, ospite a Domenica Live, racconta la sua verità sulla rottura con Al Bano: "Sono stata a Pavia, un paio di mese. Poi sono rientrata a Lecce. In realtà, dovevo fare qualcosa di personale con i miei affetti familiari. Poi, si è protratta la mia permanenza. Ma i piccolini avevano bisogna di me. Oggi mi sto concedendo una riflessione, di piacevole solitudine di fare i conti con se stesso. Sto cercando di capire e analizzare ...

Loredana Lecciso debutta in teatro : Loredana Lecciso dopo le turbolente vicende familiari sembra pronta a gettarsi anima e corpo sul lavoro, infatti sarà Maria Maddalena, in uno spettacolo teatrale che andrà in scena a Lecce, dal titolo “Le ultime parole di Cristo”. A svelarlo in anteprima è il settimanale “Di Più”, di cui Pomeriggio Cinque offre un’anticipazione. Barbara D’Urso rivela anche di avere un video eslcusivo che però decide di non mostrare, forse perché tornerà ...

