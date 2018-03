Liverpool | Salah batte il record di Torres | e si avvicina a quello di Drogba

Liverpool - show di Salah. Quattro gol al Watford : Ad Anfiel Road va in scena un autentico show di Momo Salah. L'egiziano ha segnato 4 gol e fornito l'assist nella manita che il Liverpool ha rifilato al Watford. I Reds volano così al terzo posto in ...

Premier League - 4 gol e assist di Salah : è nella storia del Liverpool : Liverpool-WATFORD 5-0: CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA 34 - Salah has now scored more goals than any other Liverpool player in their debut season at the club. Historic. https://t.co/5fxjDuxLwr - ...

Premier League - Manchester United-Liverpool 2-1 : Rashford - che doppietta! Male Salah : ROMA - Rashford annulla Salah . È il gioiellino del Manchester United la star assoluta della sfida all' Old Trafford tra i Red Devils e il Liverpool . L'attaccante, a soli 20 anni, mette a segno una ...

Premier League - Salah sfida Mourinho : il clou è UNited-Liverpool : La sfida tra il Manchester United e Liverpool domani alle 13.30 all'Old Trafford è il clou del weekend europeo, intermezzo tra due settimane di Coppe. Tra gli altri appuntamenti interessanti Siviglia-...

Champions League - Liverpool-Porto 0-0 : Klopp e Salah volano ai quarti di finale : LIVERPOOL - Una pura formalità, come il titolo di uno dei film più fortunati di Tornatore. Liverpool-Porto è una partita da 0-0, ma senza alcuna pretesa: per la squadra di Sergio Conceicao recuperare ...

PROBABILI FORMAZIONI / Liverpool Porto : riposo per Salah. Diretta tv - orario - notizie live (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI liverpool Porto: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I Reds valutano il turnover dopo il robante 5-0 della partita di andata(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:52:00 GMT)

Premier League - in gol Gabbiadini e Salah : pari del Southampton - Liverpool poker : Manolo Gabbiadini salva il Southampton dalla sconfitta nella trasferta della 28/a giornata di Premier League, sul campo del Burnley, dove finisce 1-1. L'attaccante italiano pareggia al 90' la rete ...

Premier League - poker Liverpool : sblocca Emre Can - Salah raggiunge Kane : TORINO - Nel 28esimo turno di Premier League il Liverpool continua a volare. Klopp supera 4-1 il West Ham , trascinato dai suoi uomini migliori. sblocca Emre Can , quarto gol in stagione tra ...

Liverpool - Totti esalta Salah : 'Tra i migliori al mondo - ma può ancora crescere' : "E' uno dei migliori giocatori del mondo " ha dichiarato lo stesso Totti " Ma penso che possa migliorare ancora. Lo conosco bene, è un buon amico e so che vuole continuare a migliorare per ottenere ...

Liverpool - l'ex Fowler : 'Salah? E' incredibile!' : Robbie Fowler , storico bomber del Liverpool , parla di Momo Salah s Sky Sport UK : 'E' incredibile ciò che sta facendo, ora credo che il suo obiettivo sia quello di arrivare a 40 gol. Credo che nessuno potesse aspettarsi ciò che è successo. Tutti sapevano che era un buon ...

"Se segna un altro gol anch’io diventerò musulmano”. Il canto dei tifosi del Liverpool per Salah : C’è una sola religione a Liverpool ed è quella del pallone. I tifosi dei “Reds”, una delle squadre più forti e storiche della Premier League, sono noti in tutto il mondo per il loro calore e per la loro passione. Ma anche per i loro canti. Ad Anfield, lo storico stadio cittadino, prima di ogni calcio d’inizio, risuona quello che per molti è l’inno più bello della storia del calcio. ...

Porto-Liverpool 0-5 : tripletta di Mané - a segno anche Salah e Firmino : Il Liverpool ha battuto il Porto 5-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions league giocata a Porto. I gol: 25' pt, 8' st e 40' st Manè, 29' pt Salah, 24' st Firmino. Tutto facile dunque per ...

Champions - Porto-Liverpool 0-5 : Mané tripletta - anche Salah e Firmino in gol : La pioggia insistente che bagna l'Estadio Do Dragao per 90 minuti è niente in confronto all'uragano rosso che travolge il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League: un Liverpool straripante ...

LIVE Porto-Liverpool - cronaca e risultato in tempo reale : Mané-Salah - qualificazione ok : LIVE Porto-LIVErpool 0-2 , 25 Mané, 29 Salah, Andata ottavi di finale Champions League, Estadio do Dragao , Oporto, PRIMO tempo 45+1 FINE PRIMO tempo. Porto-LIVErpool 0-2: gli inglesi comandano la ...