LIVE Moto3 | GP Qatar 2018 in DIRETTA | Niccolò Antonelli | prova della maturità Bastianini

(Di domenica 18 marzo 2018) Buongiorno e benvenuti alladei warm up del GP del, primadel Mondiale di. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonisti cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà davvero, quando verrà messa in palio la vittoria., tornato all’ovile, nel team di Paolo Simoncelli, partirà dalla pole. Dopo anni di difficoltà, il centauro nostrano quest’anno va a cacciadefinitiva consacrazione. Ne ha tutte le possibilità anche se gli avversari sono temibili. La truppa spagnola guidata da Jorge Martin ed Aron Canet non è affatto da sottovalutare e sono loro i co-favoriti per ...