Litorale laziale invaso da filtri di plastica | Fare Verde | “Punire i responsabili” FOTO

meteoweb.eu

: Da Capri a Ischia fino al litorale laziale, il triste mistero dei dischetti di plastica spiaggiati - repubblica : Da Capri a Ischia fino al litorale laziale, il triste mistero dei dischetti di plastica spiaggiati - Rom_Lisa : RT @ilmessaggeroit: Capri, Ischia e il litorale laziale il giallo dei dischetti di plastica - DespricableMe : RT @repubblica: Da Capri a Ischia fino al litorale laziale, il triste mistero dei dischetti di plastica spiaggiati -

(Di domenica 18 marzo 2018) Uno strano fenomeno ha colpito ilche in questi giorni è statoda migliaia di oggetti che dovrebbero essere deiin: hanno forma rotonda, sono forati, hanno un diametro di quattro centimetri e mezzo e sono spessi due millimetri. Il mare – spiega in una nota l’associazione ambientalista– ha riversato sugli arenili del Lazio questo materiale e il fenomeno ha interessato in particolare Torvaianica e Anzio, ma anche ildi Tarquinia, in provincia di Viterbo. “Una situazione incredibile – rileva– migliaia di questi, trasportati dalle onde del mare, sono finiti sulle spiagge del Lazio. Il fenomeno è molto esteso e ci arrivano segnalazioni da tutto ilma anche dall’Argentario e dalla Campania. Questo ennesimo inquinamento del mare e delle spiagge ripropone drammaticamente le condizioni in ...