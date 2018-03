L' Italia si arrende a 2' dalla fine Arriva il cucchiaio più amaro

Para hockey - l'Italia arrende agli Usa Ora contro la Corea per la medaglia : Sport Invernali RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter L'Aquila sabato in campo contro l'Armani ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : Porsha Roberts trascina Lucca in finale. Venezia si arrende 55-51 : La Gesam Gas&Luce Lucca è la prima finalista della Coppa Italia di Serie A1. La Final Four di Alessandria che assegnerà il secondo trofeo stagionale si è aperta con la vittoria della squadra contro l’Umana Reyer Venezia, battuta 55-51. Non una sorpresa, perché stiamo parlando pur sempre delle Campionesse d’Italia, ma le due formazioni si erano affrontate domenica nell’ultimo turno di regular season e a vincere era stata ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia troppo forte - l’Italia si arrende 7-3 : Rispettato il pronostico nella terzultima sessione del Round Robin delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda il Curling maschile: impegnata la nazionale italiana, che è stata sconfitta dalla grande favorita per la medaglia d’oro, la Svezia, per 7-3. Match davvero durissimo per Mosaner e compagni, che hanno dovuto subire sempre e comunque la grande classe degli scandinavi guidati dallo skip Niklas Edin. Nella tarda ...

Volley femminile - Novara vince la Coppa Italia 2018! Apoteosi di Paola Egonu e compagne - Conegliano si arrende : Novara ha vinto la Coppa Italia 2018 di Volley femminile: le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Conegliano per 3-1 (25-17; 14-25; 25-21; 25-23) nella Finale del PalaDozza di Bologna e hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro di questa manifestazione per la seconda volta nella storia dopo l’Apoteosi del 2015. Le ragazze di coach Barbolini mettono così in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa Italiana ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 : Novara vola in Finale - che sfida con Conegliano! Monza si arrende al tie-break - show Paola Egonu : Conegliano-Novara sarà la Finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. L’atto conclusivo più atteso si è materializzato al PalaDozza di Bologna ma, mentre le Pantere avevano avuto vita facile contro Busto Arsizio nella prima semiFinale, le Campionesse d’Italia hanno dovuto sudare per sconfiggere una coriacea Monza, alla sua prima apparizione alle Finale Four. Le piemontesi si sono imposte per 3-2 (27-25; 27-29; 20-25; 25-19; ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia molto fallosa si arrende per 6-4 alla Danimarca : Dopo due vittorie consecutive arriva la seconda sconfitta nel torneo olimpico in quel di PyeongChang per l’Italia del Curling al maschile. Gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Danimaca per 6-4, al termine di una sfida che ha visto Mosaner e Retornaz commettere tanti errori di misura, ma che ha messo in mostra i tanti progressi della compagine tricolore, sempre più a proprio agio nel competere a questi livelli davvero alti. La squadra ...

Coppa Davis 2018 - Andreas Seppi spreca un match-point e si arrende a Sugita dopo cinque set. Giappone-Italia 1-1 dopo la prima giornata : La battaglia del quinto set questa volta non premia l’Italia. Il Giappone pareggia i conti nella prima giornata della sfida di Coppa Davis in programma a Morioka. dopo la vittoria di Fabio Fognini, arriva quella di Yuichi Sugita che supera Andreas Seppi con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 4-6 7-6 dopo tre ore e mezza di gioco. Restano i rimpianti per il match point avuto dall’altoatesino nel finale del quinto set, prima di crollare ...

La lista dei Fasci Italiani non si arrende al Tar : pronta a fare ricorso : I Fasci italiani del Lavoro incassano una seconda batosta. Dopo la sentenza del Tar che ha dichiarato illegittima l'elezione di Fiamma Negrini al consiglio comunale di Sermide e Follonica, ora la procura di Mantova ha notificato la chiusura delle indagini per la ricostituzione del disciolto partito Fascista (indagato il padre di Fiamma, Claudio).Il legale della famiglia Negrini, però, promette battaglia. Sarebbe pronto infatti un ricorso ...