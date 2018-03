L' Inter risorge contro la Sampdoria | 5-0 con poker di Icardi e quarto posto

L'Inter risorge contro il Bologna : 2-1 e terzo posto in solitaria : L'Inter di Luciano Spalletti riparte dalla vittoria contro il Bologna. I nerazzurri hanno avuto la meglio per 2-1 sulla squadra di Donadoni grazie ai gol di Eder e Karamoh che hanno reso vana la rete dell'ex Palacio. La gara è stata giocata discretamente dall'Inter anche se nel finale ha sofferto un po' troppo gli attacchi dei rossoblù che hanno giocato in 10 uomini dal 68'. Con questo successo i nerazzurri volano al ...