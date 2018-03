Linea Verde – Ventisettesima puntata del 18 marzo 2018 – Temi e anticipazioni

Linea Verde…va in città – Ventisettesima puntata del 17 marzo 2018 – Anticipazioni e temi. : Ventisettesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde…va in città. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata […] L'articolo Linea Verde…va in città – Ventisettesima puntata del 17 marzo ...

Linea Verde – Ventiseiesima puntata del 11 marzo 2018 – Temi e anticipazioni. : Ventiseiesima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Ventiseiesima puntata del 11 ...

Linea Verde…va in città – Ventiseiesima puntata del 10 marzo 2018 – Anticipazioni e temi. : Ventiseiesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde…va in città. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata […] L'articolo Linea Verde…va in città – Ventiseiesima puntata del 10 marzo ...

Linea Verde – Venticinquesima puntata del 4 marzo 2018 – Temi e anticipazioni. : Venticinquesima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Venticinquesima puntata del ...

TV - Rai1 : a “Linea Verde” la Sardegna - tra tradizione e innovazione : Domenica 4 marzo, su Rai1, torna “Linea Verde“. Alle 12.20, Patrizio Roversi e Daniela Ferolla accompagneranno i telespettatori in un nuovo affascinante itinerario in Sardegna, nel Nuorese. La Sardegna è terra ricca di saperi e tradizioni e, nel lungo corso della sua storia, i cambiamenti, gli scambi con diversi popoli hanno contribuito a formare una cultura legata al passato, alle arti e alle tradizioni, ma anche molto orientata al ...

Linea Verde…va in città – Venticinquesima puntata del 3 marzo 2018 – Anticipazioni e temi. : Venticinquesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde…va in città. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata […] L'articolo Linea Verde…va in città – Venticinquesima puntata del 3 marzo ...

Modica protagonista a Linea Verde su Rai Uno : Modica sarà protagonista della popolare trasmissione Linea Verde in onda su Rai Uno. Appuntamento per il 18 marzo.

Linea Verde : ascolti record per Patrizio Roversi e Daniela Ferolla : Continua il grande successo di “Linea Verde”, il programma all’ora di pranzo della domenica di Rai1 che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze. La puntata andata in onda ieri, domenica 25 febbraio 2018, ha battuto ogni record totalizzando quasi il 21% di share con oltre 3.722.000 di telespettatori. Daniela Ferolla, puntuale nel brindare al successo, commenta così sui propri social: “Incredibile risveglio sotto ...

Linea Verde : ascolti record per Patrizio Roversi e Daniela Ferolla : Continua il grande successo di “Linea Verde”, il programma all’ora di pranzo della domenica di Rai1 che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze. La puntata andata in onda ieri, domenica 25 febbraio 2018, ha battuto ogni record totalizzando quasi il 21% di share con oltre 3.722.000 di telespettatori. Daniela Ferolla, puntuale nel brindare al successo, commenta così sui propri social: “Incredibile risveglio sotto ...

Linea Verde : aascolti record per Patrizio Roversi e Daniela Ferolla : Continua il grande successo di “Linea Verde”, il programma all’ora di pranzo della domenica di Rai1 che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze. La puntata andata in onda ieri, domenica 25 febbraio 2018, ha battuto ogni record totalizzando quasi il 21% di share con oltre 3.722.000 di telespettatori. Daniela Ferolla, puntuale nel brindare al successo, commenta così sui propri social: “Incredibile risveglio sotto ...

Linea Verde – Ventiquattresima puntata del 25 febbraio 2018 – Temi e anticipazioni. : Ventiquattresima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Ventiquattresima puntata ...

TV - Rai1 : Linea Verde alla scoperta della Valle d’Aosta - la regione più piccola e montuosa d’Italia : Domenica 25 febbraio, alle 12.20 su Rai1, il viaggio di Linea Verde prosegue alla scoperta della regione più piccola e montuosa d’Italia, la Valle d’Aosta. Oltre la metà del territorio è sopra i duemila metri di altitudine e i contadini portano avanti un’agricoltura a volte estrema. Anche d’inverno, in Valle d’Aosta l’agricoltura non si ferma: con Daniela Ferolla si vedrà la potatura di una vigna arroccata sulla ...

Linea Verde…va in città – Ventiquattresima puntata del 24 febbraio 2018 – Anticipazioni e temi. : Ventiquattresima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde…va in città. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata […] L'articolo Linea Verde…va in città – Ventiquattresima puntata del 24 ...

“La Luna si tingerà di verde grazie ad un alLineamento di pianeti - succede ogni 420 anni” : torna virale sul web l’incredibile bufala : Una bufala sta tornando virale sul web, è nata nel 2016 e si era già diffusa globalmente lo scorso anno: ad aprile “la Luna diventerà verde“. L’immagine che viene condivisa principalmente su Facebook e Twitter (immagine in alto) “rivela” il verificarsi di un fenomeno “astronomico” per cui il 20 aprile la Luna si colorerà di verde. La spiegazione sarebbe tra l’altro molto semplice: a causa di un ...