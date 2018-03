Libro racconta ' favola' salvezza Crotone

Piero Angela - l'ultimo Libro/ "Il mio lungo viaggio' è diverso - racconta la mia vita" : Piero Angela, protagonista alla Festa del libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo "il mio lungo viaggio".(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:29:00 GMT)

Genesi : Ecco cosa racconta il Libro etiopico di Enoch su Adamo ed Eva : cosa dice il libro etiopico di Enoch su Adamo ed Eva? Un interessante articolo su unoeditori scirtto da Mauro Biglino spiega il significato concreto di quanto la Genesi narra nel capitolo 6. Dopo la creazione di Adamo ed Eva (ADÁM e KHAWWÁH), la Genesi ci racconta le vicende della cacciata dal Paradiso terrestre (EDEN, EDIN: “casa dei giusti, casa dei guardiani”) e ci ...

"Donne come noi" : un Libro racconta 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali : "Le bambole non mi sono mai piaciute", così si legge in uno dei primi racconti di "Donne come noi. 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali". La citazione appartiene a Irma Testa, prima donna pugile italiana ad aver portato il Bel Paese alle Olimpiadi, ma la sua è solo una delle tante vite narrate nel libro. Edito da Sperling & Kupfer e curato da 34 giornalisti di "Donna Moderna", il testo racconta le gesta di ...

"Donne come noi" : un Libro racconta 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali : "Le bambole non mi sono mai piaciute", così si legge in uno dei primi racconti di "Donne come noi. 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali". La citazione appartiene a Irma Testa, prima donna pugile italiana ad aver portato il Bel Paese alle Olimpiadi, ma la sua è solo una delle tante vite narrate nel libro. Edito da Sperling & Kupfer e curato da 34 giornalisti di "Donna Moderna", il testo racconta le gesta di ...

Gs Valle Cellio compie 60 anni : li racconta in un Libro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Gs Valle Cellio compie 60 anni: li ...

Un'ipotetica Lamezia del 2068 raccontata nel nuovo Libro di Claudio Petronetti : Con 'Ricordami il futuro', un esordio narrativo nato dal profondo amore dell'autore verso la sua città, Petronetti ci trasporta in questi angoli di un piccolo mondo contemporaneo che pensiamo di ...

'Nulla è impossibile' - Behgjet Pacolli racconta in un Libro la sua vita : Un Paese di cui è stato presidente per un mese e che ora rappresenta in giro per il mondo come ministro degli Esteri. La politica è la sua grande passione: 'Ho sempre fatto politica e oggi sono una ...

Beauty Mania - il Libro di Renee Engeln che racconta la malattia della bellezza : Le prime consapevolezze a riguardo si formano a partire dai 5 anni di età, e la scienza lo dimostra. "Le donne cominciano a pensare al corpo che ritengono ideale a un'età sorprendentemente precoce: ...

"L'assuefazione alla violenza" - a Villarbasse un Libro racconta l'aggressività nella società contemporanea : In questo scenario, il libro passa in rassegna casi di cronaca eclatanti e propone statistiche e riflessioni accompagnate da interviste a educatori , psicologi e giuristi , tra i quali Giovanni ...