L’ex vice direttore dell’FBI Andrew McCabe ha tenuto appunti delle sue conversazioni con

Usa - Russiagate – L’ex vice manager della campagna elettorale di Trump Robert Gate si è dichiarato colpevole di cospirazione : Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori che indagano sul RussiaGate. Nelle scorse ore era trapelato sui media Usa l’intenzione di Gates di uscire velocemnte dall’indagine: “Nonostante il mio iniziale desiderio di difendermi con forza, ho cambiato idea: la realtà è che un lungo processo avrebbe un costo ed il circo ...

Alitalia - L’ex vicepresidente dell’Iri : “Calenda prende e perde tempo. A caro prezzo per tutti - tranne la politica” : L’allungamento del prestito ponte dell’Alitalia è stato solo un modo per scavallare le elezioni. Il ministro Carlo Calenda sa bene che non c’è nessuna possibilità di salvare l’ex compagnia di bandiera, ma ha voluto guadagnare tempo per evitare che il caso deflagrasse in campagna elettorale. Con il risultato che la strategia del ministero dello Sviluppo economico renderà più caro il conto per le casse pubbliche. E’ ...

Firenze non perdona nemmeno L’ex Landucci - il vice di Allegri si sfoga su Instagram! : La Juventus ha sbancato Firenze con i goal dell’ex Bernardeschi e di Higuain. Una vittoria importante per i bianconeri per la corsa allo scudetto. Una buona Fiorentina si è dovuta quindi arrendere al cinismo della squadra di Allegri e alla dura legge dell’ex. Bernardeschi è stato riempito di insulti ma anche l’accoglienza per Marco Landucci, vice del tecnico bianconero, non è stata tenera nonostante abbia trascorso 10 anni a ...

“Non sto nella pelle!”. Luca Onestini lo comunica a tutti con questo scatto. Una grandissima novità per L’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo le burrascose vicende sentimentali - finalmente una notizia positiva : Uscito dalla Casa del Grande Fratello, Luca Onestini è entrato in un gran momento, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore Dopo Soleil Sorge e, inoltre, sempre di più sono state le proposte professionali allo stesso arrivate Dopo il reality. La più bella? Sicuramente l’ultima novità: nello specifico, riguarda proprio il Festival di Sanremo. Luca Onestini, ...

Elezioni - dal figlio del sottosegretario alla moglie delL’ex vice governatore. E anche in Calabria ci sono imputati in lista : imputati. Ma anche figli d’arte o semplicemente impresentabili. Ci sono tutti in Calabria, dove il manuale Cencelli è superato da molti anni e il peso dei politici candidati sembra essere direttamente proporzionale ai problemi giudiziari. Chi non li ha, può contare almeno su un cambio di casacca o su un’eredità familiare da difendere con i denti. I partiti non si fanno mancare nulla: da Forza Italia al Pd passando per Noi con Salvini. imputati ...

Forza Italia - la giudice al posto delL’ex tronista : in Sicilia candidata la compagna di Armao - vice presidente della Regione : L’ex tronista deve farsi da parte, al suo posto ad Agrigento ci deve essere il giudice. Tra i candidati di Forza Italia in Sicilia spunta Giusi Bartolozzi, magistrato e compagna del vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao. Sarà lei la capolista nel collegio di Agrigento nel listino di Forza Italia. Ylenia Citino, ex tronista di Uomini e Donne, deve farsi da parte e chissà dove verrà ripescata, magari innescando un valzer di ...

Roma. In libertà L’ex vice capo di Gabinetto Raffaele Marra : Raffaele Marra, ex vice capo di Gabinetto del Comune di Roma, è tornato libero. L’ex dirigente del Campidoglio è rinviato a giudizio per la vicenda delle nomine in Comune e già imputato per corruzione in un processo insieme all’imprenditore Sergio Scarpellini.…Continua a leggere →

Vicenza sull’orlo del baratro : il commento amaro delL’ex Paolo Rossi : “Sono un vero appassionato del Vicenza e mi sento con questo stato d’animo di vera amarezza. Siamo sull’orlo del baratro, non so cosa potra’ succedere, ma penso che la sorte ci riservera’ il fallimento”. Cosi’ Paolo Rossi, campione del mondo nell’82 e bandiera del Vicenza, parla a Premium Sport del possibile fallimento della societa’ berica. “E’ stata una lenta agonia: noi ...