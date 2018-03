Le pensioni di vecchiaia anticipata | beneficiari e differenze tra donne e uomini

Blastingnews

(Di domenica 18 marzo 2018) Il quadro previdenziale in Italia è sempre molto incerto e l’esito del voto dello scorso 4 marzo non ha certo contribuito a risolvere le angosce che attanagliano milioni di italiani. Da Bruxelles sono gia' arrivati i primi ammonimenti all’Italia proprio in tema previdenziale. Vietato ritoccare a ribasso le dure regole di accesso alle #che la Fornero ha lasciato in eredita'. La stabilita' del sistema sarebbe messa a rischio da qualsiasi azione in quel senso. Nel frattempo tra le varie cose che entrano nella discussione politica tra i vari partiti che oggi sono chiamati a trovare una sintesi per fare un nuovo Esecutivo, lehanno un ruolo principale. Abolire la legge Fornero ormai è diventato uno spot quotidiano, che lo dica Salvini o il Movimento 5 Stelle. Anche l’area degli scettici circa la cancellazione della tanto antipatica ultima riforma previdenziale ...