Le conseguenze del voto L' Italia conti di più in Europa o è destinata all' irrilevanza

Quali conseguenze avrà il caso della spia russa avvelenata? : Meno di quanto sembri dai toni di questi giorni: la tensione è stata "dopata" da eventi slegati dall'attacco e non porterà a scontri irreparabili

“Condannata a 6 mesi”. La vip aveva fatto la guerra a Barbara D’Urso. Concorrente del famoso reality aveva reagito male a un servizio di Domenica Live e ora arrivano le conseguenze pesantissime : Diffamazione aggravata nei confronti di Barbara D’Urso e una condanna a sei mesi carcere. Più i danni morali che la showgirl dovrà risarcire alla conduttrice per quel fatto – che molti avranno dimenticato – che risale al 2013. Ma di chi stiamo parlando? Chi è la vip condannata dal Tribunale di Monza? Stiamo parlando dell’ex olgettina Barbara guerra che, nel 2013 appunto, aveva pubblicato su Instagram una serie di insulti ai danni della ...

Global Warming : lo scioglimento del permafrost sta rendendo più scuri i laghi artici e subartici portando gravi conseguenze : Mentre il ghiaccio si scioglie, il carbonio organico presente nel permafrost viene rilasciato nuovamente dopo secoli di isolamento nel terreno. Ora si sta facendo strada nei laghi e negli stagni della regione artica e subartica e sta modificando la loro composizione. Un team internazionale di ricercatori ha dimostrato che questo tipo di carbonio, in grado di assorbire la luce del sole, sta rendendo i bacini idrici sempre più scuri e ...

Treni in ritardo e problemi agli aeroporti - le conseguenze della neve : La nevicata di ieri non è passata senza lasciare conseguenze, oltre ad aver influenzato la situazione del trasporto locale a Roma ha condizionato anche lo scalo aeroportuale di Fiumicino bloccando i Treni no stop del Leonardo Express che lo collegano a Roma Termini. Due piste di atterraggio su tre sono state chiuse e solo intorno alle 12 sono tornate tutte in funzione, ciò ha consentito allo scalo di accogliere anche i voli dirottati da altri ...

“L’ho maledetta”. Michelle Hunziker - ora Tomaso Trussardi può dirlo. Non l’aveva mai raccontato prima - ma quella mossa della moglie in pubblico ha portato a delle ‘conseguenze’… : Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo del momento. Reduce dall’enorme successo dell’ultimo Festival di Sanremo, la svizzera si sta godendo questo bellissimo momento professionale. Ormai si è buttata alle spalle i terribili ani della setta che lentamente le aveva mangiato la vita, tanto da parlarne apertamente oggi per aiutare chi sta passando o potrebbe passare momenti così bui. Salta da uno salotto tv a un altro ...

“Riportatelo - nuoce seriamente alla salute”. Ikea - la notizia è dell’ultim’ora. Il noto colosso svedese invita tutti i clienti a restituire urgentemente un prodotto molto popolare. Le conseguenze possono essere terribili. Di che si tratta e cosa è successo (una roba gravissima) : Ikea, quel che è successo è tremendo e ora la nota azienda svedese deve prendere provvedimenti per sistemare le cose. cosa è successo? In uno dei magazzini dove vengono prodotti i famosi marshmallow di Ikea, sono stati trovati dei topi. E ora l’azienza svedese, ovviamente mortificata per l’accaduto, sta richiamando il prodotto in questione. I famosi Godis Paskkyckling (nel formato da 100 grammi) sono stati ritirati in via “precauzionale”. ...

Un’ondata di maltempo sta per investire l’Italia : si temono le conseguenze delle gelate del 1985 : Le gelate del 1985 hanno compromesso il 90% degli ulivi toscani, ma danni superiori al 50% si sono verificati in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Molise e Basilicata con una strage di almeno 30 milioni di piante. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di neve e gelo che sta per investire l’Italia. Le due annate piu’ orribili per l’agricoltura italiana che – sottolinea la Coldiretti ...

La società di Yonghong Li già insolvente all'atto di acquisto del Milan : quali conseguenze ? : ... Video e Gol, Milan-Sampdoria 1-0: Bonaventura lancia i rossoneri verso l'Europa Gattuso in zona Europa, è Bonaventura il Jack vincente del Milan Dove vedere Milan-Sampdoria streaming live gratis e ...

Le conseguenze pratiche dell'apolidia : l'emblematico caso dei Rohingya : Fin dalle prime fasi dell'esodo dei Rohingya in fuga dalle persecuzioni in Myanmar verso il Bangladesh, ho sottolineato l'importanza della loro condizione di apolidi nell'approccio alla questione. Nel mezzo di una migrazione biblica le priorità si concentrano solitamente sulle necessità pratiche, ma una riflessione sull'apolidia come condizione che aggrava ulteriormente la disperata situazione di questa minoranza perseguitata ...

The Party - commedia nera sulle conseguenze del femminismo : Che al cinema e in televisione si stia assistendo a un’ondata di rinnovato femminismo lo diciamo già da un po’. Certo, lo scandalo Weinstein ci ha reso più attenti e sensibili a tematiche di questo tipo, ma nel mondo dell’intrattenimento ci si era iniziati a muovere verso la parità di genere già da qualche tempo. La strada è ancora lunga – come ci hanno ricordato le polemiche per le poche donne candidate agli Oscar (nei premi non divisi per ...

La Clinica del dottor Jessen : su Real Time si curano le conseguenze di «malattie imbarazzanti» : Christian Jessen Le Malattie Imbarazzanti di Real Time sono state tra i programmi che hanno connotato il canale nelle ulTime stagioni ed uno dei volti portanti del programma è stato quello di Christian Jessen, il medico al quale si rivolgevano i pazienti con patologie fuori dal comune. La popolarità di Jessen è aumentata nel tempo grazie ad altri show come Grassi contro Magri ed oggi il quarantenne inglese ha un programma interamente ambientato ...

Le conseguenze economiche del #MeToo : lo scandalo molestie costa a Netflix 39 milioni di dollari : Quando House of Cards fece il suo debutto, nel febbraio del 2013, in molti manifestarono scetticismo e si chiedevano se Netflix si sarebbe mai potuta permettere una serie tv da 100 milioni. Non ...