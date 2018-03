Le auto che si guidano da sole hanno un nuovo sponsor | l’industria dell’alcol

La donna è in difficoltà economiche. I vigili si autotassano e le pagano la multa : È stata pizzicata ad un posto di blocco sulla Sarzanese con l'auto non revisionata. E, puntuale, per lei - oltre all'obbligo di non circolare più fino a quando la macchina non avesse finalmente superato l'esame - è scattata una contravvenzione da 169 euro. Una somma capace di mettere in difficoltà più di una famiglia, ma che viste le condizioni economiche particolarmente disagiate della donna multata le avrebbe ...

Trasforma il fondo agricolo in una discarica abusiva : anche rottami di auto : SAN CASSIANO - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. E' il reato contestato dai carabinieri di Nociglia a una donna di 47 anni di Botrugno, M.A.M., proprietaria di un fondo agricolo nella ...

Diretta / Olbia Arzachena (risultato live 2-0) info streaming video e tv : annullato autogol di Leverbe : Diretta Olbia Arzachena info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, derby sardo in prima serata (oggi 17 marzo)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:44:00 GMT)

Milano : al via sperimentazione - parcheggi gratis per chi dà passaggi in auto (2) : (AdnKronos) - Secondo le linee guida definite dall'amministrazione l'uso gratuito del parcheggio sarà consentito ai proprietari di veicoli trasporto persone con massimo nove posti compreso il conducente. Dovranno registrarsi alla piattaforma e dovranno avere almeno un passeggero per il primo anno de

Milano : al via sperimentazione - parcheggi gratis per chi dà passaggi in auto : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - Incentivare l'utilizzo condiviso dell'auto privata. Offrendo il parcheggio gratuito per tutto il giorno in aree appositamente riservate a Milano a chi mette a disposizione un passaggio sulla propria auto ad altre persone. La giunta del Comune di Milano ha approvato le l

Milano scommette sul 'car pooling' : «Condividi l'auto e parcheggi gratis» : Milano punta sull'utilizzo condiviso dell'auto privata per ridurre il traffico e lo smog in città. La giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee guida della gara che consentirà di individuare i ...

Roma - auto non si ferma all'alt e tenta di investire carabiniere che spara ferendo due passanti. Le colpite sono madre e figlia : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Roma - auto non si ferma all'alt e tenta di investire carabiniere che spara ferendo madre e figlia : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Roma - auto non si ferma all'alt e tenta di invstire carabiniere che spara ferendo madre e figlia : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Roma - carabiniere spara a un'auto che non si ferma all'alt e colpisce madre e figlia in motorino : non sono gravi : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

auto tenta di investire un carabiniere - che spara e colpisce 2 donne - : Roma, 16 mar. , askanews, Due donne sono rimaste ferite a Roma colpite da un'arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, il fatto si sarebbe verificato in una via del quartiere Monteverde: un'Auto ...

Ancona. Brunori al Teatro delle Muse : il cantautore che arriva dritto al cuore di una intera generazione - l'artista che stavamo aspettando : ... che ha affascinato letteralmente il pubblico marchigiano ieri sera al Teatro delle Muse di Ancona e che sta conquistando tutta l'Italia con " Brunori a Teatro ", seconda serie di spettacoli teatrali ...

auto elettriche - i numeri sono ancora bassi. Ma la grande corsa sta per partire : Elettrico si, elettrico no. Si fa sempre un gran parlare della cosiddetta rivoluzione a batteria, anche se forse non è ancora il momento. Fermando l’analisi a quanto accaduto lo scorso anno nel vecchio continente, c’è da registrare che le vetture a emissioni zero immatricolate sono state pari allo 0,9% del totale. Mentre in Italia è andata molto peggio: 1.945 Auto, pari ad un misero 0,1%. sono questi i numeri con cui fare i conti, ...

auto elettriche - 164 milioni entro 2030 con primato alla Cina : Anche il mondo dell'Autoriparazione sarà interessato dalla rivoluzione a zero emissioni, con gli addetti ai lavori che dovranno essere pronti a 'mettere le mani' su queste tipologie di Auto, la cui ...