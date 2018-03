Lazio | Tare | ' Var? E' alle spalle | non facciamo le vittime Luis Alberto merita il

Lazio - Tare : 'Lasciamoci Var ed errori alle spalle' : Ora la testa è al campionato, poi quando sarà il momento penseremo al Salisburgo', ha aggiunto Tare ai microfoni di Premium Sport.

Rimini : gli opinion leader della città a coLazione al Fulgor. Obiettivo come "Raccontare Rimini" : Promuoverla come destinazione congressuale nazionale e internazionale, coinvolgendo in queste azioni un numero sempre più alto di protagonisti dei mondi di medicina, cultura, scienza, lavoro, che ...

Champions - Messi e CR7 sulla strada di Roma e Juve. Europa League - la Lazio spera di evitare l'Atletico : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

A coLazione con Mattarella - Guterres al Quirinale : Sergio Mattarella, presidente della Repubblica , ha incontrato Antonio #Guterres , segretario generale delle Nazioni unite , "intrattendolo a colazione", si legge in una nota pubblicata ieri sul sito ...

Lazio - piano delle opposizioni per far cadere Zingaretti e rivotare : Le opposizioni hanno un piano: dimissioni di massa per far cadere subito Nicola Zingaretti e tornare a votare per la Regione Lazio. Il retroscena è riportato in un articolo pubblicato sul Messaggero. Intanto lo stesso Zingaretti, in un colloquio con la Stampa si dice pronto a candidarsi alla guida del Pd "ma solo con congresso e primarie".Il Messaggero scrive:Tutti dal notaio. Per una rievocazione del «metodo Marino» da ...

'Può fare bombe' : segnaLazione Fbi fa scattare arresto : Una segnalazione FBI fa scattare un arresto a Viterbo : fermato dalla polizia un 24enne cittadino italiano di origine lettone per possesso di materiale utile al confezionamento di ordigni esplosivi. L'...

Calcio - Europa League 2018 : la Lazio si aggrappa ai gol di Immobile per tentare l’impresa a Kiev : Biancocelesti nel gelo d’Ucraina con un unico obiettivo: vincere per strappare il pass per i quarti dell’Europa League 2017-2018. La Lazio è consapevole di dover compiere un’autentica impresa domani, giovedì 15 marzo, allo stadio Olimpijskyj di Kiev per passare il turno nel match di ritorno degli ottavi di finale. Il 2-2 dell’andata all’Olimpico non è un buon viatico per i ragazzi guidati da Simone Inzaghi, che ...

Lazio - la risposta della FIGC a Tare : 'Ognuno difende le sue posizioni...' : ... onestamente non penso a campionati falsati ma che bisogna lavorare nel rispetto e l'amore per i propri colori per migliorare tutta l'impalcatura dello sport'.

Lazio - Murgia : 'Testa alla Dinamo Kiev. Torti abitrali? Difficile accettare certi episodi' : Punta ai quarti di Europa League, Alessandro Murgia. Il centrocampista della Lazio, eroe della Supercoppa, ha parlato della sfida di ritorno con la Dinamo Kiev, in programma dopodomani in Ucraina: '...

Lazio contro il Var/ Per Tare il campionato è falsato : ecco le 7 gare incriminate : Lazio contro il Var: “campionato falsato”. Esplode la rabbia del ds Igli Tare. Il dirigente biancoceleste ha parlato stamattina, lamentando i molteplici torti subiti con la tecnologia(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:19:00 GMT)

Lazio contro il Var/ “Campionato falsato”. Esplode la rabbia del ds Igli Tare : Lazio contro il Var: “Campionato falsato”. Esplode la rabbia del ds Igli Tare. Il dirigente biancoceleste ha parlato stamattina, lamentando i molteplici torti subiti con la tecnologia(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Lazio-Tare - sfogo contro il Var : “Ci mancano 12 punti - campionato falsato…” : Lazio-Tare- Delusione e tanta rabbia da parte di Igli Tare. Il ds biancoceleste, intervistato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, ha sottolineato tutto il rammarico per i torti arbitrali subiti dai biancocelesti nel corso di questa stagione. “ABBIAMO 12 punti IN MENO…” Igli Tare ha tuonato: “Ci ha tolto come minimo 12 punti, ma anche […] L'articolo Lazio-Tare, sfogo contro il Var: “Ci mancano ...

Lazio - clamoroso Tare : 'Campionato falsato - c'è ipotesi malafede' : 'Campionato falsato'. Queste le parole di Igli Tare , ds della Lazio, al Corriere dello Sport : 'Errori o malafede? Alla Lazio mancano 12 punti, pensate che Immobile a Cagliari secondo l'arbitro ha simulato...'.

Lazio - Marusic e Caceres da valutare in vista della Dinamo Kiev : ROMA - Lazio subito in campo per preparare la sfida contro la Dinamo Kiev , gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A Formello Simone Inzaghi ha diretto il primo allenamento della ...