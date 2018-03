Lazio-Bologna | le formazioni ufficiali

calcioweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018), le, continua il programma valido per la 29^ giornata del campionato di Serie A, in campoin una gara importante per la classifica. La squadra di Simone Inzaghi sta disputando una stagione entusiasmante, gli uomini di Donadoni sono invece in corsa per la salvezza. Ecco le scelte dei due allenatori, per i biancocelesti assenza pesantissima di Milinkovic-Savic., le(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson; Nani, Immobile.(3-5-2): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Torosidis, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio. L'articolo, lesembra essere il primo su CalcioWeb.