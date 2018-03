Lazio-Bologna 1-1 La Diretta Verdi sblocca | pareggio di Leiva

Gol Verdi - sorpresa all’Olimpico : Bologna in vantaggio contro la Lazio [VIDEO] : Gol Verdi, sorpresa all’Olimpico: Bologna in vantaggio contro la Lazio, continua il programma della 29^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Bologna che hanno regalato subito grandi emozioni nei primi minuti. A sorpresa la squadra di Donadoni passa subito in vantaggio, tiro di Dzemaili ed errore di Strakosha, Verdi non sbaglia. La squadra di Inzaghi chiamata alla reazione. Gol Verdi #Verdi! #Bologna in vantaggio! ...

Lazio-Bologna 0-0 in diretta : risultato LIVE : Lazio-Bologna 0-0 LIVE Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson; Nani; Immobile. Bologna , 3-5-1-1, : Mirante; De Maio, ...

Lazio-Bologna - le formazioni ufficiali : Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali, continua il programma valido per la 29^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Bologna in una gara importante per la classifica. La squadra di Simone Inzaghi sta disputando una stagione entusiasmante, gli uomini di Donadoni sono invece in corsa per la salvezza. Ecco le scelte dei due allenatori, per i biancocelesti assenza pesantissima di Milinkovic-Savic. Lazio-Bologna, le formazioni ...

Lazio-Bologna streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Lazio-Bologna streaming, ecco dove guardare la diretta della partita, continua il programma valido per la 29^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale importante partita per la classifica, si affrontano Lazio e Bologna. Stagione strepitosa per gli uomini di Simone Inzaghi mentre per Donadoni importante partita per la corsa salvezza. Nel match di Serie A si affronteranno Lazio e Bologna in una gara molto importante. La partita ...

