La tattica a Napoli e l' aritmetica a Benevento La domenica nel pallone

Infortunio Mertens - l’attaccante out contro la Lazio? La soluzione tattica del Napoli : Infortunio Mertens – Sono ore di ansia in casa Napoli, nel match della 23^ giornata del campionato di Serie A la squadra di Maurizio Sarri ha vinto sul campo del Benevento per 0-2 con le reti di Mertens e Hamsik ma tengono banco proprio le condizioni di Mertens che è uscito per Infortunio nella ripresa. Le prime indiscrezioni sembrano incoraggianti, per l’attaccante dovrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia sinistra, ...