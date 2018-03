La Spal ferma la Juventus a Ferrara

La Spal ferma la Juve : campionato riaperto. A Ferrara finisce senza reti : Il treno Juve si è fermato alla stazione di Ferrara. Dopo un’impressionante serie di dodici vittorie consecutive, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre lo zero a zero contro una generosissima Spal che ha saputo resistere a una Juventus non particolarmente brillante e ricca di idee, ma che ha comunque dovuto fare i conti con una squadra che...

Inter - anticipazioni confermate : è rottura con Spalletti - la pista Juventus ed il sostituto dell’ex Roma : Qualche giorno fa CalcioWeb aveva lanciato un’esclusiva, quella di una possibile rottura tra l’Inter ed il tecnico Luciano Spalletti, dubbi da parte della dirigenza nerazzurra, l’inizio positivo della stagione è un lontano ricordo ed adesso la squadra fa fatica sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. In più nelle ultime ore il rapporto si è incrinato ulteriormente, le ultime dichiarazioni ...

Serie A Spal - Semplici : «Ora vogliamo fermare la Juventus» : REGGIO EMILIA - 'Abbiamo dato continuità alle buone prestazioni passate". Leonardo Semplici ha accolto con entusiasmo, ai microfoni della Rai, il pareggio odierno sul campo del Sassuolo . Così il ...

Pagelle Napoli-Spal 1-0 - Allan si conferma : Pagelle Napoli-Spal – Il Napoli risponde alla Juventus e torna in vetta anche dopo la 25^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri aveva avuto la meglio del lunch match contro il Torino nel derby, adesso la squadra di Sarri ha avuto la meglio della Spal. Continua il momento importante del centrocampista Allan, autore del gol del vantaggio, il calciatore sempre più decisivo per gli schemi del tecnico ed in ...

Notizie Spal : mister Semplici confermato : La Spal perde ancora e questa volta il passivo è pesantissimo: 4 reti dal Milan e la sensazione che la squadra abbia completamente chiuso la spina per tutto il secondo tempo, dopo un’ottima prima frazione. I ferraresi sono in crisi di risultati; l’ultima vittoria risale al 17 Dicembre 2017, quando una doppietta di Floccari fu decisiva a sbancare il Vigorito di Benevento; da quel momento, i felsinei hanno ottenuto soltanto 3 ...

Spal : confermato Semplici : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il comandante, a causa delle intemperanze degli ultrà, ha minacciato di rinviare la partenza a oggi. Poi, raggiunta la calma, l'aereo è decollato alle ore ...

Cagliari - Cigarini e Sau fermano la Spal : Un gol per tempo, quasi allo stesso minuto: così il Cagliari batte la Spal in uno scontro diretto per la salvezza. La squadra di Lopez ha sfruttato la qualità di Cigarini e dopo la rete del vantaggio ...

La Spallata della stampa nemica per fermare l'ascesa del Cavaliere : Roma È un disegno già visto. La spallata parte quando il centrodestra sale nei sondaggi e il gradimento personale di Silvio Berlusconi aumenta oltre le aspettative. Se poi il Cavaliere decide di spiazzare media e politica e uscire dalla parte che gli è stata riservata in commedia, la reazione è assicurata. L'ultima è la pubblicazione della notizia di un'inchiesta della procura di Milano sulla vendita del Milan. Smentita dai giudici del ...

Lazio : Lulic e Marusic a rischio per la Spal - si ferma anche Di Gennaro : Assenti per il secondo giorno consecutivo, Adam Marusic e Senad Lulic . I due centrocampisti della Lazio non si sono allenati nel pomeriggio a Formello. Dopo l'assenza nella seduta di ieri, il ...