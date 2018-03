' La Repubblica' | ' La triste Piacenza si è trasformata nella capitale del lavoro'

ilpiacenza

: Da Capri a Ischia fino al litorale laziale, il triste mistero dei dischetti di plastica spiaggiati - repubblica : Da Capri a Ischia fino al litorale laziale, il triste mistero dei dischetti di plastica spiaggiati - silviamasini87 : RT @repubblica: Da Capri a Ischia fino al litorale laziale, il triste mistero dei dischetti di plastica spiaggiati - MaiavaccaG : RT @SforzaFogliani: Puntuale articolo,oggi, su Repubblica relativo alla “triste” Pc, trasformatasi nella “capitale del lavoro” (ma solo gr… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Pesca, pronti 4,3 milioni di euro per favorire l'innovazione e la nascita di imprese giovani 3 'Un dialogo costruttivo con l'Ausl per migliorare sempre più il servizio in agriturismo' 4 Viti ...