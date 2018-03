La madre di Sarah Scazzi demolisce il racconto di Sabrina Misseri

Sarah Jessica Parker : «Mia madre non poteva permettersi di vestirmi alla moda » : Non è facile, per noi fan di Sex and the City (sì, esistiamo ancora, e siamo tante. Date uno sguardo al profilo Instagram Every Outfit on Sex & the City), accettare l’idea che Sarah Jessica Parker non sia Carrie Bradshaw. Eppure la protagonista della serie più iconica e fashion che sia mai stata concepita è molto di più (o di meno, dipende dai punti di vista). Da ultimo anche designer di abbigliamento per ragazzi e ragazze insieme a Gap. ...