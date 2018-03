La Lazio contro tutti Col Bologna la formula Europa

Prova del cuoco - Marini - la dall'Argine e Parma vincono contro il Lazio : Parma batte il Lazio. Il savarin di riso degli chef Mario Marini de Il cielo di Strela di Compiano e di Barbara dall'Argine dell'Antica hostaria Tre Ville di strada Benedetta a Parma ha stravinto la ...

Ugl Lazio contro i licenziamenti alla Ceva Logistics : Ugl Lazio in piazza contro i licenziamenti “mirati” alla Ceva Logistics “In piazza per ribadire il no al licenziamento collettivo ai licenziamenti individuali da parte... L'articolo Ugl Lazio contro i licenziamenti alla Ceva Logistics proviene da Roma Daily News.

Lazio - Peruzzi : 'Poteva andare peggio - ma contro Salisburgo non sarà facile' - : ... 'E' una squadra che ha vinto il proprio girone davanti al Marsiglia e che ha eliminato Real Sociedad e Borussia Dortmund, è una buona squadra - sottolinea ai microfoni di Sky Sport - Noi cercheremo ...

Nei quarti di finale di Europa League - la Lazio giocherà contro il Salisburgo : Le partite sono state sorteggiate oggi, la Lazio giocherà l'andata in casa e il ritorno in trasferta The post Nei quarti di finale di Europa League, la Lazio giocherà contro il Salisburgo appeared first on Il Post.

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock (con contropartite) alla Lazio per Milinkovic-Savic : Calciomercato Juventus – La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, dopo il successo contro l’Atalanta i bianconeri si sono portati a +4 sul Napoli ed anche in Champions League staccato il pass per i quarti di finale, conquistata anche la finale di Coppa Italia. Ma il club bianconero lavora intensamente anche per il mercato della prossima stagione, l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la squadra. ...

Juventus - De Sciglio : 'La svolta è arrivata contro la Lazio' : "La svolta è arrivata con il gol di Dybala contro la Lazio ". A dirlo è Mattia De Sciglio , difensore della Juventus. L'ex Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato l'attuale lotta scudetto, che vede i bianconeri a + 4 sul Napoli. "Dal punto di vista mentale la vittoria dell'Olimpico ci ha dato una spinta in più. Poi il successo di ieri ...

Europa League - Lazio e Milan all'assalto contro Dinamo Kiev e Arsenal : Missione quarti di finale: per la Lazio l'obiettivo è alla portata, al Milan serve un'impresa. Con il ritorno in programma oggi, si completa il quadro degli ottavi di Europa League: i biancocelesti ...

Lazio - 11 tifosi contro il Var : citati i direttori di gara : ROMA - Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in reLazione all'espulsione di Immobile durante la partita dell'11 dicembre tra la Lazio e il Torino, ...

Calcio : tifosi Lazio contro Var - arbitri a processo per match con Torino (2) : (AdnKronos) – In particolare, nell’atto di citazione gli avvocati Stefano Previti e Flaviano Sanzari si evidenzia come i due errori a brevissima distanza – il Calcio di rigore non assegnato sul punteggio di 0-0 per fallo di mano del granata Falque e l’espulsione di Immobile – abbiano “alterato il regolare corso del gioco” e abbiano concorso “in modo determinate all’esito” del match ...

Serie A Lazio - i tifosi citano i direttori di gara per l'espulsione di Immobile contro il Torino : ROMA - Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in reLazione all'espulsione dell'attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell'11 dicembre ...

Calcio : tifosi Lazio contro Var - arbitri a processo per match con Torino : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace per il mancato rigore e l’espulsione dell’attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell’11 dicembre scorso tra Lazio e Torino. Sotto accusa, nella causa pilota portata avanti dallo studio Previti, la non corretta applicazione del regolamento e del protocollo Var, l’assistente video ...

Lazio - tifosi biancocelesti contro il Var : citati i direttori di gara : Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in reLazione all'espulsione dell'attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell'11 dicembre tra la ...

Tifosi Lazio contro il Var : citati gli arbitri al Giudice di Pace : Undici Tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al Giudice di Pace in reLazione all’espulsione dell’attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell’11 dicembre tra la Lazio e il Torino, terminata con la vittoria dei granata per tre gol a uno. Sotto accusa nella citazione la non corretta applicazione del regolamento e del protocollo […] L'articolo Tifosi Lazio contro il Var: citati gli ...

Lazio - 11 tifosi contro la Var : citati direttori di gara per l'espulsione di Immobile : ROMA - Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace. l'oggetto del contendere è l'espulsione dell'attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell'...