La Juve si ferma a Ferrara : 0-0 con la Spal : La squadra di Semplici impone il pari ad Allegri dopo 12 vittorie consecutive. Il Napoli, impegnato nel posticipo contro il Genoa, può accorciare a -2

La Spal ferma la Juve : campionato riaperto. A Ferrara finisce senza reti : Il treno Juve si è fermato alla stazione di Ferrara. Dopo un’impressionante serie di dodici vittorie consecutive, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre lo zero a zero contro una generosissima Spal che ha saputo resistere a una Juventus non particolarmente brillante e ricca di idee, ma che ha comunque dovuto fare i conti con una squadra che...

Infortunio Chiellini - tegola Juve : si ferma il difensore : Infortunio Chiellini, tegola Juve: si ferma il difensore – Si sta giocando l’anticipo valido per la giornata del campionato di Serie A, in campo Spal e Juventus, non mancano le sorprese. A 10 minuti dal termine il punteggio è fermo ancora sullo 0-0, la squadra di Allegri non riesce a sfondare. All’80’ tegola per Allegri, Infortunio muscolare per Chiellini, al suo posto Barzagli, condizioni da valutare nelle prossime ...

Juventus - Modric e Martial per confermarsi tre le grandi d’ Europa. Uno sguardo alle cifre… : Juventus, Modric E Martial- Quarti di finale in tasca, ma occhi già puntati al futuro e in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, la Juventus starebbe valutando l’opportunità di mettere le mani su Modric. Il centrocampista croato potrebbe prendere in serie considerazione l’idea di lasciare il Real Madrid a fine stagione […] L'articolo Juventus, Modric e Martial per confermarsi tre le ...

Juventus-Atalanta 2-0 : primo gol ok. Ilicic fermato : qualche dubbio : ROMA - Sembra una partita banale da dirigere. In realtà Mariani deve prendere alcune decisioni delicate e sembra azzeccarle. Higuain anticipa Mancini e poi corre a fare festa all'assist di Douglas ...

Inter - anticipazioni confermate : è rottura con Spalletti - la pista Juventus ed il sostituto dell’ex Roma : Qualche giorno fa CalcioWeb aveva lanciato un’esclusiva, quella di una possibile rottura tra l’Inter ed il tecnico Luciano Spalletti, dubbi da parte della dirigenza nerazzurra, l’inizio positivo della stagione è un lontano ricordo ed adesso la squadra fa fatica sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. In più nelle ultime ore il rapporto si è incrinato ulteriormente, le ultime dichiarazioni ...

Serie A Spal - Semplici : «Ora vogliamo fermare la Juventus» : REGGIO EMILIA - 'Abbiamo dato continuità alle buone prestazioni passate". Leonardo Semplici ha accolto con entusiasmo, ai microfoni della Rai, il pareggio odierno sul campo del Sassuolo . Così il ...

Juventus-Udinese 2-0 - Dybala non si ferma più : La Joya prosegue nel suo momento magico: prima la punizione nel sette, poi il gol su assist perfetto di Higuain. Il Pipita riscatta così il rigore fallito nel primo tempo Serie A live, le partite di ...