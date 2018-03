La Crimea al voto | 4 anni dopo l' annessione

Elezioni Russia - il voto nel 4° anniversario dell’annessione della Crimea. Putin vuole affluenza al 70% e il 70% delle preferenze : Il problema non è con quanti voti Vladimir Putin verrà eletto alla guida della Federazione russa per la quarta volta. Il problema è quanti dei 113 milioni di aventi diritto andranno alle urne e il presidente ha uno scopo: il 70% delle preferenze e un’affluenza del 70%. Per ora i dati sembrano confortarlo: la partecipazione registrata alle 10 del mattino, ora di Mosca (le 8 in Italia), è stata di “oltre il 16,5%“, ha annunciato ...