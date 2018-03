Juventus | impresa Spal Dybala | “pallone non voleva entrare”

‘SPALlata’ alla Juventus - impresa al ‘Paolo Mazza’ : coraggio e carattere - la squadra di Semplici è commovente [FOTO] : 1/25 LaPresse ...

L'Udinese cerca l'impresa contro la Juventus : Dopo lo stop per la tragica morte di Astori e tre sconfitte consecutive la squadra di Oddo deve vedersela con la Juventus. Centrocampo folto, Jankto in attacco e De Paul 'falso 9' favorito su Perica

Juventus - è gioia grande ma non chiamatela “impresa” : raggiunto l’obiettivo minimo - l’organico del Tottenham non è all’altezza dei top player bianconeri : La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha ribaltato i pronostici, soprattutto considerando il primo tempo della gara di ritorno. Dopo un evidente rigore non fischiato al club bianconero, Tottenham in vantaggio grazie ad un gol di Son, poi la reazione biaconera nella ripresa con la squadra di Allegri che ha ribaltato tutto prima con Higuain e poi ...

L'impresa della Juventus a Wembley : Dybala ancora decisivo : Mercoledì 7 marzo abbiamo assistito al ritorno del match tra Tottenham e Juventus: i bianconeri, guidati dall'allenatore Massimiliano Allegri partivano da sfavoriti, in quanto all'andata davanti ai propri tifosi hanno pareggiato 2-2 con la formazione di Pochettino. Bisogna sottolineare che i bianconeri hanno mostrato una grande prova di carattere, come ha dimostrato la reazione degli uomini di Allegri allo svantaggio iniziale, con cui si è ...

Risultati Champions League / Diretta gol live score : impresa Juventus - ai quarti! Passa anche il City : Risultati Champions League: Diretta gol live score, la Juventus ribalta il Tottenham e vola ai quarti con i gol di Higuain e Dybala, il Manchester City perde ma avanza senza problemi(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:32:00 GMT)

Juventus QUALIFICATA AI QUARTI/ Champions League : è 2-1 al Tottenham - Higuain e Dybala centrano l'impresa! : La JUVENTUS è QUALIFICATA ai QUARTI di Champions League: Higuain e Dybala ribaltano il gol di Son Heung-Min, dopo il 2-2 dell'andata i bianconeri si regalano l'impresa a Wembley(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:29:00 GMT)

LIVE Tottenham-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-0. Negato un rigore ai bianconeri! Serve l'impresa per i quarti : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

Quote Juventus-Atalanta - ai bergamaschi serve l’impresa : Bianconeri e nerazzurri si preparano alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo i quotisti a Gasperini serve un miracolo per passare. L'articolo Quote Juventus-Atalanta, ai bergamaschi serve l’impresa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions - Juventus : qualificarsi dopo il 2-2 in casa è un'impresa per pochi : La Juventus ieri ha sprecato una grande occasione, buttando al vento il doppio vantaggio maturato dopo neanche dieci minuti con la doppietta di Higuain. Alla fine il Tottenham è riuscito a ...

Diretta/ Juventus-Tottenham - risultato finale 2-2 - streaming video e tv : a Wembley servirà l'impresa : Diretta Juventus Tottenham: info streaming video e tv, per i bianconeri è il momento della verità nell'andata degli ottavi di Champions League.

Juventus - ecco 5 motivi per pensare all'impresa Champions contro il Tottenham : Il pareggio di Torino mette Allegri , con i suoi errori, spalle al muro. A Londra serve il successo: recuperi, atteggiamento, errori e limiti inglesi le carte dei bianconeri