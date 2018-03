Juventus | Allegri scuro in volto | “poco brillanti”

Juventus - Marotta : 'Allegri resta qui - è già in una grande squadra' : Quarti di Champions contro il Real Madrid: "speriamo che sia l'anno buono anche se quest'anno dovremo sfidare la miglior squadra del mondo come il Real Madrid. Sarà uno scoglio importante ma non ...

SPAL-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - Mandzukic dal 1' : SPAL-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il match di questa sera tra SPAL e Juventus. Bianconeri in campo con il 4-2-3-1. Massimiliano Allegri è pronto ad allungare il suo vantaggio sul Napoli, portandosi potenzialmente a +7 in attesa dell’impegno dei partenopei nel match di domani contro il Genoa. Un +7 che potrebbe mettere […] L'articolo SPAL-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Allegri sceglie ...

Ancelotti : 'Roma - col Barca giocatela. Juventus? Allegri sa cosa fare' : Gli interlocutori sono personaggi dello sport, dell'economia, della politica, del cinema e della tv. Fra gli altri italiani invitati, ci sono anche Giuseppe Scognamiglio, vicepresidente di Unicredit ...

Allegri - il Psg si muove ma il presente è la Juventus : Dal presente al futuro: Allegri resta nel mirino del Psg , Emery è in uscita dopo il tracollo in Champions, anche se negli ultimi giorni erano schizzate le quotazioni di Luis Enrique. Lo spagnolo ...

Juventus Spal - Allegri/ Le parole del mister alla vigilia del campionato : "Pensiamo a vincere" : Juventus, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: obiettivo battere la Spal, sulla sfida col Real Madrid il tecnico mostra stimoli ed entusiasmo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:59:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Real avversario bellissimo - ma dobbiamo pensare alla Spal" : Il tecnico bianconero alla vigilia della trasferta in casa dei ferraresi: "Howedes convocato, Khedira out per influenza. La squadra è in crescita sia fisicamente che mentalmente"

Juventus - NEDVED E ALLEGRI SUL SORTEGGIO/ “Dybala col Real Madrid deve fare la storia" : JUVENTUS, parla NEDVED: “Col Real in Champions possiamo farcela, Dybala è cambiato”. Il vicepresidente della Vecchia Signora ha parlato della sfida contro le Merengues(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Spal-Juventus : Allegri prepara alcune sorprese - ecco le probabili formazioni Video : Dopo aver appreso che sara' il Real Madrid l'avversario da affrontare nei quarti di finale di Champions League, la #Juventus ora deve mettere da parte momentaneamente i pensieri europei per tornare a concentrarsi sulla lotta scudetto. Infatti i bianconeri domani sera, sabato 17 marzo ore 20.45, dovranno affrontare la trasferta in casa della Spal. Con la vittoria nel match di recupero contro l'Atalanta, la Juve si è portata a +4 sul Napoli ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Spal Juventus : Allegri senza Benatia. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Real grande avversario ma ci penso dopo Pasqua" : Tutti pensano già al Real Madrid ma Allegri pensa solo alla trasferta di campionato: "Il Real è un grande avversario. Dobbiamo prepararci al meglio, ma ne parliamo dopo Pasqua. Ci sono partite di ...

AVVERSARIA Juventus/ Quarti Champions League - il sorteggio : il minor percolo per Allegri : AVVERSARIA JUVENTUS, sorteggio Quarti Champions League: stiamo per conoscere la squadra contro cui i bianconeri giocheranno nel prossimo turno del torneo, possibile derby con i giallorossi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Juventus - 4-2-3-1 e Alex Sandro in avanti : Allegri ha trovato la quadra : Quella ammirata nel secondo tempo contro l'Atalanta , dopo l'uscita dal campo di Mandzukic per Alex Sandro, può essere la Juve che si giocherà tutto da qui al termine della stagione, specie in Europa

Juventus - De Sciglio : 'Con l'Atalanta bel colpo al campionato. Allegri sa quando essere duro con noi' : Primo posto in classifica e quattro punti di vantaggio sul Napoli, con la vittoria contro l'Atalanta la Juventus ha aumentato il distacco sugli azzurri in chiave scudetto. Bianconeri padroni del ...