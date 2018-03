Juventus | Allegri | Inutile fare conti Sono mancate energie mentali

Juventus - Allegri scuro in volto : “poco brillanti” : Juventus poco lucida nella gara di campionato contro la Spal, ecco le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: “nel calcio bisogna saper accettare queste serata dopo la grande striscia di risultato, noi abbiamo perso dei giocatori che davanti potevano fare rifiatare qualcuno. Avevamo poche energie mentali come dimostrato nell’ultimo calcio d’angolo, faccio i complimenti alla Spal che non ci ha permesso di ...

Juventus - Marotta : 'Allegri resta qui - è già in una grande squadra' : Quarti di Champions contro il Real Madrid: "speriamo che sia l'anno buono anche se quest'anno dovremo sfidare la miglior squadra del mondo come il Real Madrid. Sarà uno scoglio importante ma non ...

SPAL-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - Mandzukic dal 1' : SPAL-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il match di questa sera tra SPAL e Juventus. Bianconeri in campo con il 4-2-3-1. Massimiliano Allegri è pronto ad allungare il suo vantaggio sul Napoli, portandosi potenzialmente a +7 in attesa dell’impegno dei partenopei nel match di domani contro il Genoa. Un +7 che potrebbe mettere […] L'articolo SPAL-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Allegri sceglie ...

Ancelotti : 'Roma - col Barca giocatela. Juventus? Allegri sa cosa fare' : Gli interlocutori sono personaggi dello sport, dell'economia, della politica, del cinema e della tv. Fra gli altri italiani invitati, ci sono anche Giuseppe Scognamiglio, vicepresidente di Unicredit ...

Allegri - il Psg si muove ma il presente è la Juventus : Dal presente al futuro: Allegri resta nel mirino del Psg , Emery è in uscita dopo il tracollo in Champions, anche se negli ultimi giorni erano schizzate le quotazioni di Luis Enrique. Lo spagnolo ...

Juventus Spal - Allegri/ Le parole del mister alla vigilia del campionato : "Pensiamo a vincere" : Juventus, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: obiettivo battere la Spal, sulla sfida col Real Madrid il tecnico mostra stimoli ed entusiasmo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:59:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Real avversario bellissimo - ma dobbiamo pensare alla Spal" : Il tecnico bianconero alla vigilia della trasferta in casa dei ferraresi: "Howedes convocato, Khedira out per influenza. La squadra è in crescita sia fisicamente che mentalmente"

Juventus - NEDVED E ALLEGRI SUL SORTEGGIO/ “Dybala col Real Madrid deve fare la storia" : JUVENTUS, parla NEDVED: “Col Real in Champions possiamo farcela, Dybala è cambiato”. Il vicepresidente della Vecchia Signora ha parlato della sfida contro le Merengues(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Spal-Juventus : Allegri prepara alcune sorprese - ecco le probabili formazioni Video : Dopo aver appreso che sara' il Real Madrid l'avversario da affrontare nei quarti di finale di Champions League, la #Juventus ora deve mettere da parte momentaneamente i pensieri europei per tornare a concentrarsi sulla lotta scudetto. Infatti i bianconeri domani sera, sabato 17 marzo ore 20.45, dovranno affrontare la trasferta in casa della Spal. Con la vittoria nel match di recupero contro l'Atalanta, la Juve si è portata a +4 sul Napoli ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Spal Juventus : Allegri senza Benatia. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Real grande avversario ma ci penso dopo Pasqua" : Tutti pensano già al Real Madrid ma Allegri pensa solo alla trasferta di campionato: "Il Real è un grande avversario. Dobbiamo prepararci al meglio, ma ne parliamo dopo Pasqua. Ci sono partite di ...

AVVERSARIA Juventus/ Quarti Champions League - il sorteggio : il minor percolo per Allegri : AVVERSARIA JUVENTUS, sorteggio Quarti Champions League: stiamo per conoscere la squadra contro cui i bianconeri giocheranno nel prossimo turno del torneo, possibile derby con i giallorossi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Juventus - 4-2-3-1 e Alex Sandro in avanti : Allegri ha trovato la quadra : Quella ammirata nel secondo tempo contro l'Atalanta , dopo l'uscita dal campo di Mandzukic per Alex Sandro, può essere la Juve che si giocherà tutto da qui al termine della stagione, specie in Europa