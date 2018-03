Italia rialzati! Ecco la Nazionale di Di Biagio in attesa di Ancelotti

Blastingnews

(Di domenica 18 marzo 2018) Il 13 novembre del 2017, probabilmente la data più nera dell'intera storia del calciono. È stata la notte di-Svezia, quando abbiamo preso consapevolezza che, dopo sessant'anni, la nostranon era all'altezza di partecipare alla fase finale di un Campionato del Mondo. Quattro mesi e dieci giorni dopo quella notte da incubo, gli azzurri tornano in campo. Lo fanno tra mille incognite, con una guida tecnica provvisoria, con l'unica certezza che il Mondiale di Russia lo guarderanno dalla TV. Due amichevoli di lusso per gli uomini del CT 'pro tempore' Gigi Di, entrambe oltremanica. Il 23 marzo, all'Etihad Stadium di Manchester, ci attende l'Argentina di Leo Messi; il 27 a Wembley faremo visita all'Inghilterra nella sua storica 'tana'. Ci ritroviamo pertanto nel ruolo di sparring-partner VIDEO per due nazionali che faranno i Mondiali quando i ...