Italia | muore alla camera ardente per la sorella

Pestata a morte dalle bulle : muore Italiana - il caso a Le Iene - video Video : Un'adolescente italo egiziana è deceduta dopo essere stata attaccata da un gruppo di donne che stavano aspettando un autobus. Il terribile episodio di bullismo si è verificato mercoledì scorso a Nottingham [Video]. La diciottenne Mariam Mustapha è deceduto subito dopo essere stata Pestata a sangue dalla baby gang al femminile. Subito dopo l'episodio violento la giovane è stata prima trasportata in ospedale e poi dimessa nelle ore successive ...

United Airlines - cucciolo di bulldog muore nella cappelliera. AlItalia : “Fatto assurdo - di gravità inaudita”. Ecco le regole per far viaggiare i cani in sicurezza : Il piccolo cane Papacito è morto asfissiato dentro una cappelliera di un volo di linea della United Airlines. Una vicenda che ha dell’incredibile, riportata su Facebook da una passeggera che ha assistito alla tragedia come testimone oculare. Il bulldog francese di 10 mesi è salito sull’aereo assieme ai suoi tre padroni: una bimba di 8 anni, il fratellino e la loro mamma. Una volta seduti i tre passeggieri sono stati convinti dopo lunga ...

A 22 anni muore di fame - era appena sbarcato in Italia : È morto di fame un giovane migrante eritreo di 22 anni, sbarcato ieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Insieme ad altre 91 persone, tra cui 12 minori e 7 donne, era giunto a bordo della nave della ...

Elezioni politiche Italiane del 2018 : anziana muore per un malore nel seggio : Una donna di 85 anni è morta nel pomeriggio, a causa di un malore, nell’atrio di una scuola elementare di Matera nella quale è stato allestito il seggio elettorale dove la donna stessa era andata per votare. Quando si è sentita male, la donna, che era accompagnata dal marito, è stata soccorsa e fatta sedere su una sedia, nell’atrio di un istituto scolastico del rione San Pardo: intanto, e’ stato chiamato il “118” ma ...

Incidente mentre fa kitesurf : turista Italiano muore in Egitto : Renato Doro, un uomo di 65 anni residente a Trieste da oltre quarant'anni, è morto domenica 25 febbraio, nella località turistica egiziana di Sharm el Sheik in seguito a un tragico...

Dramma in Madagascar : Italiano in vacanza con la moglie muore colpito da un fulmine : Dramma in Madagascar: italiano in vacanza con la moglie muore colpito da un fulmine Rosario Costa, imprenditore turistico palermitano di 55 anni, era andato in Madagascar insieme alla moglie. Stava scattando qualche foto quando è stato colpito da un fulmine.Continua a leggere Rosario Costa, imprenditore turistico palermitano di 55 anni, era andato in Madagascar insieme […] L'articolo Dramma in Madagascar: italiano in vacanza con la moglie ...

Lutto per lo sport Italiano : muore Bruno Rossetti - leggenda del tiro a volo : Lutto per lo sport italiano: è morto stanotte Bruno Rossetti, leggenda del tiro a volo e medaglia di bronzo nello Skeet alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992.Nato a Troyes in Francia il 9 ottobre del 1960, Rossetti è stato due volte campione del mondo - nel 1991 a Perth (Austria) e nel 1994 a Fagnano (Italia) - e quattro volte campione europeo - due volte con gli azzurri (nel 1980 a Uddevalla in Svezia e nel 1989 a Zagabria) e due volte con la ...

Incendio nella casa dell'aspirante Miss Italia Lucrezia Terenzi : la sorella salva tutti - muore il cane : Si era concluso come uno di quei giorni così belli, che si ricordano per tutta la vita: Lucrezia Terenzi, 18enne di Cerveteri, un paese vicino Roma, con il numero 76 aveva superato i casting...