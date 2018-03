Italia | c' è Buffon Ecco Cutrone e Chiesa

Italia - Di Biagio convoca Cutrone e Chiesa. Torna Bonaventura. C'è Buffon : Sono 26 i calciatori convocati da Luigi Di Biagio in vista delle amichevoli dell'Italia contro Argentina e Inghilterra, gare che si giocheranno venerdì 23 marzo all'Etihad Stadium di Manchester , 19.

Un po' di FIFA qua? 'Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini : primo premio sportivo in Italia per un pro player : ... ha battuto Dovizioso e Buffon , al duo di canottaggio Lodo-Vicino trionfatori negli uomini top , davanti a Detti , Paltrinieri e Dovizioso , fino alla coppia campione del mondo di nuovo ...

Italia - Ancelotti : 'Io ct? Non è un'ipotesi lontana. Su Buffon...' : Così Carlo Ancelotti , ex tecnico di Juventus, Milan e Real Madrid, ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno. ' È necessario per la Nazionale aspettare - spiega il mister emiliano -. Io ...

Italia - Di Biagio : 'Buffon mi serve. Balotelli? Lo seguiamo' : ROMA - ' Io non sto facendo nessun favore a Buffon . Buffon mi serve in campo, perché è un grande portiere. Poi se non dovesse giocare mi servirà per quello che rappresenta fuori dal campo. I ...

Italia - Di Biagio parla di Buffon : importanti indicazioni sul numero uno della Juventus : L’Italia presto in campo per le amichevoli, in arrivo importanti indicazioni per il Ct Gigi Di Biagio che nel frattempo parla anche del futuro del portiere Gigi Buffon: “Buffon ed io siamo in totale sintonia, ci sentiamo spessissimo. Lui si e’ voluto prendere qualche giorno per riflettere e ci sentiremo di nuovo la prossima settimana. Alla fine saro’ io a decidere se convocarlo, ma prima di qualsiasi decisione devo capire ...

Marchisio : 'Buffon per me non si ritira. In Italia solo alla Juve - oppure smetto' : Certi spettacoli li tengo per me'. EMPOLI - 'Fu una scuola di vita importantissima. L'Empoli e il suo direttore sportivo Pino Vitale mi avevano voluto a tutti i costi. Una volta arrivato in provincia,...

LIVE Juventus-Atalanta - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Formazioni ufficiali : c’è Buffon - Dybala in panchina. Allegri sceglie Alex Sandro nel tridente : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, ritorno della semifinale della Coppa Italia. Le due squadre dovevano trovarsi di fronte domenica, sempre a Torino, ma la neve ha impedito lo svolgersi del match. Oggi, invece, non dovrebbero esserci problemi. Si riparte dall’1-0 dell’andata, firmato da Gonzalo Higuain. Proprio il Pipita potrebbe essere recuperato in vista dell’incontro odierno. È un periodo ...

Italia - stoccata Cannavaro : ”Ancora Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta. Nessuno si è preso…” : Italia, stoccata Cannavaro:”Ancora Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta. Nessuno si è preso…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia, stoccata Cannavaro- Fabio Cannavaro, intervistato sulle pagine di “La Gazzetta dello Sport” non usa mezzi termini e analizza le recenti notizie sulla Nazionale e sull’ addio/non addio ...

Buffon : "Giocherò le amichevoli con l'Italia. Lo Scudetto? Il Napoli ce lo farà sudare" : Gianluigi Buffon non sa ancora se ritirarsi a fine stagione o se continuare a giocare. Il numero uno della Juventus, nel mese di novembre, aveva deciso di dire addio alla nazionale ma le parole di ...

Italia - Buffon/ "Gioco le amichevoli con la Nazionale - ecco cosa ho detto a Toloi con la mano sulla bocca" : Italia, Buffon: il capitano della Juventus svela il motivo del suo ritorno in Nazionale per le due amichevoli che si giocheranno nel mese di marzo contro Inghilterra e Argentina.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:58:00 GMT)

