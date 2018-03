Iraq : Fifa revoca divieto match in casa - soddisfazione di Al-Abadi : Anche la Confederazione calcistica asiatica (Afc) ha accolto positivamente la decisione della Fifa. “Si tratta di un momento significativo per modellare il futuro del calcio in Iraq”, ha dichiarato in una nota il presidente dell’Afc, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa. Il divieto per l’Iraq di ospitare match in casa, seppur con brevi interruzioni, era in vigore dal 1990, quando le forze dell’allora rais Saddam ...