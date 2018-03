Investimento mortale a Fasano | bloccati i treni tra Bari e Lecce

Rfi : linea Brescia - Verona - Investimento mortale in stazione a Desenzano - circolazione rallentata : Verona , 16 mar. (AdnKronos) - circolazione ferroviaria rallentata dalle 7.40 di questa mattina, sulla linea Brescia - Verona , per l’ investimento mortale di una persona nella stazione di Desenzano ( Brescia ). Treno coinvolto l’Euronight 201 Modane - Venezia con 70 viaggiatori a bordo. La circolazione ,

Rfi : linea Brescia – Verona - Investimento mortale in stazione a Desenzano - circolazione rallentata : Verona, 16 mar. (AdnKronos) – circolazione ferroviaria rallentata dalle 7.40 di questa mattina, sulla linea Brescia – Verona, per l’investimento mortale di una persona nella stazione di Desenzano (Brescia). Treno coinvolto l’Euronight 201 Modane – Venezia con 70 viaggiatori a bordo. La circolazione, inizialmente sospesa, è ripresa alle 8.50 su un unico binario a senso unico alternato. Sono in corso i rilievi ...