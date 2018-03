Inter | Spalletti | Che personalità Adesso è un' altra squadra

Icardi : 'Spalletti ha scosso l'Inter. 103 gol in A? Marassi nel destino' : 'Ci voleva una partita così dopo la gara di sacrificio fatta con il Napoli - ha detto il capitano dopo il match ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Oggi dovevamo fare noi il ...

Inter - Icardi fa 103 in Serie A. Spalletti ritrova il suo bomber : Uragano Icardi su Marassi. Erano 71 giorni che il capitano dell'Inter non segnava in campionato: le nubi si sono addensate per ben 7 giornate di campionato, anche a causa di un infortunio che lo ha ...

Inter - Perisic - dove sei finito? Spalletti conta sul vero Ivan : Ivan Perisic si è fermato a quella tripletta del 3 dicembre al Chievo. Poi un netto calo, coinciso con la flessione generale dell'Inter, come sottolinea Luca Taidelli nell'articolo sulla Gazzetta in ...

Inter - Spalletti cambia ancora contro la Sampdoria Video : Domani alle ore 12:30 allo stadio Ferraris di Genova andra' in scena l'anticipo della domenica della ventinovesima giornata di campionato tra #Sampdoria e #Inter. Una partita molto importante per entrambe le squadre visto che i blucerchiati sono in piena lotta per un piazzamento in Europa League visto che al momento sono al settimo posto, a 44 punti, a tre lunghezze dal Milan sesto in classifica, mentre i nerazzurri sono in lotta per un ...

Spalletti : “Devo meritarmi l’Inter” : Spalletti: “Devo meritarmi l’Inter” Due misere vittorie nelle ultime 11 partite. A Marassi contro la Sampdoria l’Inter deve cambiare marcia per restare agganciata al treno Champions League. Con un vittoria (e una gara in meno), i nerazzurri ritroverebbero almeno per una notte il quarto posto. Luciano Spalletti presenta la sfida con i blucerchiati. Continua a […] L'articolo Spalletti: “Devo meritarmi ...

Inter - due big straniere su Spalletti : ... il tecnico toscano potrebbe anche dire addio alla società di corso Vittorio Emanuele: su di lui, secondo quanto riporta Rai Sport , c'è l' Interesse di Arsenal e Borussia Dortmund .

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Contro l'Inter per il riscatto. Spalletti top in Europa» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , è pronto per la sfida contro l'Inter e si fida di Quagliarella e compagni: 'Il riscatto va cercato nelle prestazioni. l'Inter è una squadra ...

Inter - Spalletti : 'La Champions passa da Genova' : INVIATO AD APPIANO - A Genova l'Inter non può sbagliare e Luciano Spalletti, che non vince in trasferta dal 25 novembre, lo ha detto chiaramente. Spalletti, la Sampdoria in casa ha conquistato 32 dei ...

Spalletti : “a Marassi voglio Inter vista col Napoli” : “La Champions passa da Marassi e anche dalle altre partite. La Samp ha forza e qualità, sanno giocare un calcio moderno con un allenatore e uno staff preparatissimi. Nel loro stadio sono stati raccolti pochi punti dalle avversarie. Noi abbiamo bisogno di prestazioni, vittorie e punti per arrivare all’obiettivo”. Il match contro i blucerchiati spartiacque per la corsa a un posto Champions dell’Inter, a sottolineare ...

Spalletti sprona Inter - si può fare più : ANSA, - MILANO, 17 MAR - "Noi cerchiamo soluzioni, cerchiamo di metterci qualcosa in più, di buttarci più caratteristiche per far sì che il totale faccia una squadra fortissima, come abbiamo bisogno ...

Spalletti : "Devo meritarmi l'Inter" : ANSA, - MILANO, 17 MAR - "Ho due anni di contratto e devo dimostrare di meritare l'Inter. Conoscevo Sabatini e ho imparato ad apprezzare Ausilio, ma certi grandi obiettivi di mercato sono stati fatti ...

Inter - Spalletti : 'Motivazioni a 2000 per la Champions' : APPIANO GENTILE - ' Il misuratore della forza, della personalita', del carattere di questa squadra e' il Napoli, che gioca sempre allo stesso modo e ha fatto gol e messo sotto tutti.Il fatto che in ...