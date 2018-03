Inter | Spalletti cambia ancora contro la Sampdoria

Blastingnews

: ?? Questi i convocati di mister Spalletti per #SampdoriaInter ?? - Inter : ?? Questi i convocati di mister Spalletti per #SampdoriaInter ?? - Inter : #Spalletti: 'Uno come #Perisic lo vorrei sempre allenare. Ci sono dei periodi in cui non va come vorremmo ma bisogn… - Inter : #Spalletti: 'La Champions passa anche dalle altre partite ma soprattutto da partite come queste: la Samp sa giocare… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Domani alle ore 12:30 allo stadio Ferraris di Genova andra' in scena l'anticipo della domenica della ventinovesima giornata di campionato tra #e #. Una partita molto importante per entrambe le squadre visto che i blucerchiati sono in piena lotta per un piazzamento in Europa League visto che al momento sono al settimo posto, a 44 punti, a tre lunghezze dal Milan sesto in classifica, mentre i nerazzurri sono in lotta per un piazzamento in Champions League, attualmente quinti a 52 punti, a una lunghezza dalla Lazio e a quattro punti dalla Roma con una partita in meno rispetto alle due romane il derby di Milano che si dovrebbe giocare il 3 o 4 aprile VIDEO. Unachiamata al riscatto dopo la brutta sconfitta subitail Crotone per 4-1, figlia soprattutto di un primo tempo disastroso che ha portato i calabresi sul 3-0. Nella ripresa a nulla sono valsi ...