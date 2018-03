Inter | nessun timore di perdere Lautaro Martinez

Transazioni sanitarie - Interviene il Codacons : 'Dal Tar nessuna pronuncia di merito" : La competenza passa al giudice ordinario. Per i legali Massimo Romano e Giuseppe Ruta la partita è appena iniziata. E annunciano anche ricorso alla Corte dei Conti CAMPOBASSO. Transazioni sanitarie in ...

ALESSANDRO NERI - OMICIDIO PESCARA/ "Nessuna faida familiare" - Interrogatori in corso in attesa dei Ris : L'OMICIDIO di ALESSANDRO NERI al centro della puntata di Quarto Grado. Chi potrebbe aver voluto fare del male al giovane di PESCARA? Sequestrate due auto. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Inter - occhi sul giocatore che nessuno si aspettava Video : C'è un nome nuovo suo taccuino della dirigenza nerazzurra. Secondo le indiscrezioni che trapelano da questa mattina, Piero #Ausilio avrebbe assistito alla partita fra Roma e Shaktar all'olimpico per visionare tre giocatori. Il primo è il giocatore della Roma Kevin Strootman. Sia Sabatini, dirigente nerazzurro che #spalletti lo conoscono piuttosto bene e a questo pare l'#Inter provera' a strapparlo ai giallorossi in estate. Gli altri due nomi si ...

Diretta/ Roma Shakhtar - risultato live 0-0 - streaming video Mediaset : Nessuna rete all'Intervallo! : Diretta Roma-Shakhtar Donetsk, info streaming video e tv: allo stadio Olimpico i giallorossi cercano il pass per i quarti di Champions League.

Inter - Brozovic minaccia querele : “nessun rapporto con la moglie di Icardi” : “Non c’e stato mai alcun rapporto con la signora Wanda Nara”. Il giocatore Marcelo Brozovic, attraverso il proprio legale Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, contesta e smentisce in modo assoluto le notizie false diffuse nei giorni scorsi on line e su alcune testate giornalistiche italiane attinenti la signora Wanda Nara moglie del compagno di squadra Mauro Icardi. Per questo in una nota ribadisce che non c’e stato mai ...

Inter-Napoli 0-0 - pali ed emozioni ma nessuna rete : per la Juventus è fuga scudetto? : Termina senza reti l'atteso posticipo della 28esima giornata di Serie A fra Inter e Napoli, un risultato che sorride alla Juventus da questa sera da sola al comando della classifica con un punto di ...

Nessuna sorpresa dalla BCE : tassi di Interesse invariati : Teleborsa, - Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea , almeno per ora, con tassi di interesse invariati a zero ed acquisti asset che si potrebbero ridurre a partire da ...

Nessuna sorpresa dalla BCE : tassi di Interesse invariati : Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea , almeno per ora, con tassi di interesse invariati a zero ed acquisti asset che si potrebbero ridurre a partire da settembre 2018 ma ...

NBA - Intervista esclusiva a Marco Belinelli : 'Ai playoff non abbiamo paura di nessuno' : La sconfitta con i Milwaukee Bucks non ha fatto perdere l'ottimismo a Marco Belinelli, che si è concesso ai microfoni di Sky Sport 24 parlando della sua situazione a Philadelphia, dei giorni frenetici della sua firma con i Sixers, dei suoi compagni di squadra più talentuosi e anche della Nazionale, osservata e tifata anche ...

Piscina geotermica : nessun conflitto di Interesse : Realizzeremo una nuova scuola e una bella Piscina, promuoveremo il turismo e l'economia perché teniamo al futuro della nostra comunità." Dettagli Categoria: ATTUALITÀ Pubblicato: 02 Marzo 2018 Visite:...

LJUBA LOMBARDI - VIDEO APPELLO A LE IENE/ Firenze - è vittima di stalking : dopo 17 denunce nessun Intervento : Perseguitata dall’ex compagno: la storia di LJUBA LOMBARDI, 37enne fiorentina che si è rivolta a Le IENE per chiedere l'ultimo disperato aiuto contro il suo stalker.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 12:31:00 GMT)

Ambra Battilana Intervistata da Asia Argento sul caso Weinstein : "Se non avessi registrato - non mi avrebbe creduto nessuno" : Ambra Battilana, la modella italiana che grazie a una sua registrazione con un microfono nascosto ha incastrato il produttore cinematografico Harvey Weinstein, si racconta al Fatto Quotidiano. A intervistarla è Asia Argento, anche lei vittima delle molestie sessuali di Weinstein.Con la registrazione del mio incontro con Weinstein mi sono sentita utile, ho provato una sensazione di felicità che da tanto non sentivo, nel pensare che ...

“Ti sei scordata che mi avete fatto?”. Maria Teresa Ruta - che botta! Parla la figlia della conduttrice e Amedeo Goria - Guenda. Ma quello che salta fuori da quell’Intervista non lo avrebbe previsto mai nessuno. Poi la risposta della mamma (presente in studio) fa innervosire mezza Italia : “Ah - lo ammetti così - senza vergogna?” : Per anni si è saputo poco o nulla della vita privata di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, i due conduttori televisivi che fino a qualche anno fa erano frequentemente sotto la luce dei riflettori. Oggi, a distanza di qualche anno, dopo una storia naufragata in malo modo, è Guenda, la figlia di Maria Teresa e Amedeo, che, ospite di Domenica in di Cristina Parodi Parla del difficile rapporto con i suoi genitori. “Non mi sono nemmeno accorta ...

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’Intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...