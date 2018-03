Inter | Icardi fa 103 in Serie A Spalletti ritrova il suo bomber

L'Inter risorge contro la Sampdoria : 5-0 con poker di Icardi e quarto posto : Evidentemente le parole durissime usate da Luciano Spalletti al termine di Inter-Napoli hanno stimolato e non poco i suoi calciatori che hanno disputato un primo tempo monstre sul campo della ...

Sampdoria-Inter 0-5 - Perisic e poker di Icardi : blucerchiati travolti : GENOVA - E' finito l'inverno: riecco l'Inter, riecco Icardi, riecco tutti. Dopo tre mesi di letargo e una quindicina di partite condotte a tre cilindri, quando andava bene, a Marassi si rivede la ...

Super Inter con la Samp Apre Perisic - poi Icardi ne fa 4 A Marassi finisce 0-5 : La squadra di Spalletti gioca la miglior partita del campionato. Perisic apre le marcature poi si scatena l’argentino che segna in tutti i modi, incluso un colpo di tacco da fuoriclasse

Inter a valanga contro la Samp : apre Perisic - poi la quaterna di Icardi : Una Samp imbarazzante per l’atteggiamento passivo e la pochezza difensiva, un’Inter all’improvviso tornata viva ed efficace. Come non la si vedeva da oltre tre mesi, dal 5-0 al Chievo ma soprattutto dalla prima ora, la più brillante del suo campionato, contro - guarda caso - gli stessi blucerchiati. Dopo 31’ Spalletti è già avanti 3-0, va all’Inter...

Sampdoria-Inter 0-5 - poker Icardi con gol di tacco. Apre Perisic : E di colpo sembra di nuovo tecnica, convinta, compatta come tre mesi e mezzo fa. La pazza Inter non finisce di stupire e ammutolisce Marassi- da anni campo maledetto - rifilando quattro gol in un ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-5 : micidiale poker di Mauro Icardi! I nerazzurri salgono al quarto posto : L’Inter ha letteralmente strapazzato la Sampdoria nel lunch match della 29^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono imposti a Marassi con un roboante 5-0 e salgono al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla Roma (impegnata contro il Crotone alle 15.00) e con due punti di vantaggio sulla Lazio (giocherà alle 20.45 contro il Bologna), ma con una partita in meno rispetto alle romane (il 4 aprile verrà recuperato il derby). I ...

Inter a valanga in casa Samp Icardi poker nel 5-0 nerazzurro : Una settimana dopo aver bloccato la corsa del Napoli, la squadra di Spalletti passa alla grande a Genova, sponda doriana. Sconcertante prestazione doriana, che allarma ancor di più dopo i quattro gol subiti a Crotone

Inter - è la prima vittoria convincente della stagione : Icardi show - Sampdoria mai in campo - allarme per Giampaolo [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Diretta/ Sampdoria Inter - risultato live 0-4 - info streaming video e tv : Tripletta di Icardi! : Diretta Sampdoria-Inter, info streaming video e tv: al Ferraris di Genova i blucerchiati affrontano i nerazzurri per uno scontro dal sapore europeo.

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Icardi e Inter show - ora Milan e Roma! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?Inter affonda la Sampdoria a Marassi, poker di Mauro Icardi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:12:00 GMT)

LIVE Sampdoria-Inter - cronaca e risultato in tempo reale : ancora gol di Icardi : CLICCARE QUI PER AGGIORARE LA DIRETTA 56 - possesso palla per l'Inter che ormai ha in pugno il match 54 - cambio per la Samp: fuori Barreto, dentro Regini 53 - giallo per Caprari dopo un brutto fallo ...

DIRETTA/ Sampdoria Inter - risultato live 0-2 - info streaming video e tv : Perisic e Icardi tornano a segnare! : DIRETTA Sampdoria-Inter, info streaming video e tv: al Ferraris di Genova i blucerchiati affrontano i nerazzurri per uno scontro dal sapore europeo.

VIDEO Mauro Icardi segna di tacco alla Sampdoria! Gol pazzesco del capitano dell’Inter : Mauro Icardi ha realizzato una tripletta nel corso del primo tempo di Sampdoria-Inter. Il capitano dei nerazzurri è letteralmente indemoniato, da antologia il gol del 3-0 (i ragazzi Spalletti sono volati avanti 4-0 dopo i primi 45′): un bellissimo tacco in area di rigore. Di seguito il VIDEO. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Sampdoria-Inter 0-3 La Diretta Perisic e doppietta di Icardi : rigore e colpo di tacco : Sampdoria ed Inter si sfidano a Marassi nell'anticipo domenicale delle 12.30 in questa domenica di campionato. I blucerchiati sono reduci dalla vera e propria disfatta di Crotone, trasferta da cui ...