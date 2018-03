Inizia la campagna elettorale 2018 con la presentazione di Tommaso Lo Russo | quale nuovo

No Billag : Iniziativisti - "campagna necessaria" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Melegatti Inizia la campagna di Pasqua grazie al gruppo Hausbrandt : Sospiro di sollievo per i lavoratori della Melegatti. Il gruppo Hausbrandt ha assunto la procura generale per finanziare la campagna

Cosimo Ferri Inizia la campagna elettorale a S. Anna di Stazzema : "In questi luoghi di sofferenza - ha continuato Ferri - è nata l'Italia democratica e il sogno di un mondo non più diviso da ideologie di discriminazione in cui l'essere umano potesse svilupparsi ...

Liberi e Uguali - la campagna elettorale Inizia dalla Valpolcevera. 'Lavoro - scuola e antifascismo' : "Per il bene della Valle dobbiamo tornare a mettere al centro della proposta politica i bisogni delle persone " ha sottolineato Lauro Bertolotti, coordinatrice di Sinistra Italiana sezione ...

Vela - America’s Cup 2021 : Inizia la campagna di Luna Rossa. Allenamenti a Cagliari con il Tp52 : Dalle parole si passa ai fatti. La campagna di Luna Rossa verso la prossima edizione dell’America’s Cup, che si terrà nel 2021, ha preso ufficialmente il via. Dopo la sfida lanciata a Team New Zealand e la stesura del protocollo in quanto Challenger of Record, l’imbarcazione comincerà gli Allenamenti in acqua. A Cagliari per la precisione, già sede della campagna per la scorsa Coppa, poi abortita per le polemiche con Oracle. ...

Gentiloni scende sulla campagna elettorale : dopo gli elogi di Macron - domani confronto su Roma e poi Iniziativa Pd a Torino : dopo aver volato alto con gli elogi di Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni atterra sulla campagna elettorale per le politiche 2018. domani, primo pomeriggio al Tempio di Adriano in pieno centro nella ...

Gentiloni scende sulla campagna elettorale : dopo gli elogi di Macron - domani confronto su Roma e poi Iniziativa Pd a Torino : dopo aver volato alto con gli elogi di Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni atterra sulla campagna elettorale per le politiche 2018. domani, primo pomeriggio al Tempio di Adriano in pieno centro nella capitale, il premier parteciperà a un dibattito su 'Una costituente per Roma', con l'ex candidato Pd al Campidoglio Roberto Giachetti, i ministri Carlo Calenda e Graziano Delrio. Solo un dibattito, certo, ma che suona come una sfida o almeno una ...

Elezioni - Paragone (M5S) Inizia la campagna elettorale dall’autostrada : “Altro che sacchetti : occhio ai rincari delle tariffe” : “Se l’Epifania tutte le feste si porta via, il 4 marzo speriamo che tutti gli incompetenti si porti via. Una classe dirigente che tutti i conti li fa pagare a noi. Oltre ai sacchetti ogni anno dobbiamo ingoiare i rincari delle tariffe”. Così Gianluigi Paragone nel suo primo video dopo l’ufficializzazione della candidatura alle parlamentarie del M5S L'articolo Elezioni, Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale ...

“Meno tasse e più lavoro”. Inizia la campagna elettorale di Salvini : “Legge Fornero? La prima cosa che cancelleremo” : “Gli italiani devono pagare meno tasse perché stanno strangolando questo paese. In questo modo lo Stato incasserà di più perché viene disincentivata l’evasione fiscale e viene rilanciato il mondo del lavoro. Farò una campagna elettorale improntata sulla verità, niente promesse mirabolanti. Legge Fornero? Sarà la prima che cancelleremo quando saliremo al governo”. Queste le parole rilasciate dal leader della Lega Matteo Salvini ...