Infrastrutture | nuove acquisizioni in India e Perù per la compagnia emiratina Dp World

Infrastrutture : Delrio firma decreto - partono nuove smart road (2) : (AdnKronos) – Sulla base dei dati raccolti, poi, il sistema offrirà contenuti per servizi avanzati di informazione sul viaggio agli utenti, permettendo eventuali azioni di re-routing. Gli interventi saranno realizzati in un primo tempo (entro il 2025) sulle Infrastrutture appartenenti alla rete Ten-T (Trans European Network ‘ Transport) e, comunque, su tutta la rete autostradale. Successivamente (entro il 2030) saranno attivati ...

Infrastrutture : Delrio firma decreto - partono nuove smart road : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Strade e autostrade diventeranno smart road e parte la sperimentazione su strada di veicoli a guida automatica. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto ministeriale per l’attuazione per quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, che autorizza la sperimentazione delle soluzioni tecnologiche per adeguare la rete infrastrutturale italiana ai nuovi servizi ...