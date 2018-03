Infortunio Hamsik | guaio Sarri | si ferma il centrocampista

calcioweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018): siil, si sta giocando la 29^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Genoa, il risultato non si sblocca per la squadra diche deve approfittare del passo falso della Juventus contro la Spal, al 20′ problema per il Napoli,per, probabilmente per un problema muscolare, al suo posto Zielinski. Le condizioni diverranno valutate nelle prossime ore. L'articolo: siilsembra essere il primo su CalcioWeb.