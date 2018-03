Indian Wells | Federer alla sua 147esima finale in carriera Lo sfida Del Potro

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Juan Martin Del Potro domina contro Raonic. L’argentino sfiderà in finale Federer : Sara l’argentino Juan Martin Del Potro a sfidare il n.1 del mondo Roger Federer nella finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il n.8 del ranking si è imposto facilmente contro l’ex top10 (attuale n.38 del ranking) Milos Raonic con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un match dominato dal sudamericano che ha imposto il suo ritmo all’incontro contro un Raonic incapace di contrapporsi alla potenza da fondo ...

Indian Wells 2018 - Federer-Del Potro : la Finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Roger Federer e Juan Martin Del Potro disputeranno la Finale di Indian Wells, primo Master 1000 della stagione di tennis. Il Maestro, dopo aver vinto gli Australian Open e il torneo di Rotterdam che lo ha riportato al numero 1 del ranking ATP, si è confermato sul cemento statunitense e andrà a caccia dell’ennesima vittoria. Dall’altra parte della rete ci sarà il coriaceo argentino che ha surclassato Raonic e che vuole tornare a ...

Tennis - Indian Wells : Del Potro in semifinale. Stasera Federer-Coric : La giovane Tennista nipponica, numero 44 del mondo, giocherà la sua seconda finale di sempre dopo quella persa a Tokyo nel 2016 contro un'altra 20enne, Daria Kasatkina, che nell'altra semifinale ha ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Federer soffre ma conquista la finale. Piegato un grande Coric in tre set : La vittoria della determinazione e della classe. Roger Federer trionfa nella prima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) al termine di un incontro lottatissimo contro il Next Gen Borna Coric (n.49 del ranking che dalla prossima settimana farà un bel balzo in avanti in graduatoria) con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Non la miglior versione dello svizzero quest’oggi, sul cemento californiano, ...

Tennis - Indian Wells : Del Potro-Raonic in semifinale - Osaka-Kasatkina finale rosa a sorpresa : Prosegue la favola della giapponese di origini haitiane, che travolge per 6-3 6-0 in 63 minuti un'irriconoscibile Simona Halep, numero uno del mondo: quarto successo in carriera su una Top 10 per la ...

Indian Wells - finale a sorpresa : Osaka-Kasatkina : La giovane tennista nipponica, numero 44 del mondo, giocherà la sua seconda finale di sempre dopo quella persa a Tokyo nel 2016 contro un'altra 20enne, Daria Kasatkina , che nell'altra semifinale ha ...