Indagini su Huawei P9 Lite e batteria con problemi di autonomia | costi di sostituzione

optimaitalia

: Indagini su #HuaweiP9Lite e batteria con problemi di autonomia: costi di sostituzione - OptiMagazine : Indagini su #HuaweiP9Lite e batteria con problemi di autonomia: costi di sostituzione -

(Di domenica 18 marzo 2018) C'è bisogno di un approfondimento in questo periodo per gli utenti che hanno deciso di acquistare unP9, in particolare per il pubblico che in modo quasi fisiologico stanno accusandodi. Certo, la situazione potrebbe migliorare in futuro, visto che lo smartphone (complice la sua enorme popolarità) continua a ricevere aggiornamenti software. Tuttavia sento di dire ai nostri lettori che non potete aspettarvi dei miracoli sotto questo punto di vista.Se anche voi, come me, non riponente grandissime speranze nei confronti degli upgrade software sul versante dell'perP9, probabilmente è giunto il momento di guardare con maggiore interesse verso il mercato degli accessori. Ovviamente originali. Ecco perché in queste ore ho condotto delle ricerche utili per capire quali siano ieffettivi che si devono affrontare qualora si decida di ...