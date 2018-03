Incendio in un' abitazione nel Veneziano | un morto

Maggiora Incendio al tetto di una abitazione GALLERY : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV GALLERY Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Maggiora incendio al tetto di ...

Incendio in abitazione estiva a Falerna - intervengono i vigili del fuoco : Falerna - Fiamme in abitazione estiva in località Torre Lupo, nel comune di Falerna. L'Incendio ha interessato il seminterrato di una villetta a schiera, adibito ad appartamento per il periodo estivo. ...

Incendio in abitazione - morta 93enne : ANSA, - CHIARAVALLE CENTRALE , CATANZARO, , 17 FEB - Una donna di 93 anni, Caterina Macrì, é morta a causa di un Incendio sviluppatosi nell'abitazione in cui viveva da sola a Chiaravalle Centrale, nel ...

Incendio in abitazione - morta 93enne nel catanzarese. Fiamme sprigionatesi da caminetto : CHIARAVALLE CENTRALE , CATANZARO, Una donna di 93 anni, Caterina Macrì, é morta a causa di un Incendio sviluppatosi nell'abitazione in cui viveva da sola a Chiaravalle Centrale, nel Soveratese. A ...

LU : un morto nell'Incendio di un'abitazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sondrio - pensionato muore nell'Incendio della sua abitazione : La speranza era che fosse riuscito ad allontanarsi, a trovare un rifugio sicuro lontano dalle fiamme. Per questo i vicini dopo aver lanciato l'allarme, lo hanno cercato a lungo. Poi l'amara scoperta: ...

Palermo : Incendio in un'abitazione - morta pensionata a Monreale : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - Tragedia a Monreale, nel Palermitano, dove una donna di 91 anni è morta a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono propagate nell'appartamento della donna in via Pietro Novelli

Incendio in un'abitazione di Gattinara : un'abitazione è stata evacuata, nel pomeriggio di domenica, per i danni causati da un Incendio - sprigionatosi probabilmente da una stufa mal funzionante. L'Incendio, avvenuto a Gattinara, in un ...

Tragedia al Rione Sanità : donna muore in un Incendio nella sua abitazione : Tragedia nel cuore di Napoli, al Rione Sanità . Una donna, infatti, è morta a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione in vico della Calce . A dare l'allarme sono ...

Incendio in abitazione nel Catanzarese - ingenti i danni : Un Incendio in un'abitazione è divampato nelle prime ore di questa mattina in via S. Caterina, nel centro storico del comune di Gasperina (CZ). Sul posto per sedare le fiamme è intervenuta la squadra ...