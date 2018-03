In NCIS 15 su Rai2 Gibbs collabora con l’FBI per riaprire una vecchia indagine | trame 18

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 17 e 24 marzo : guai per Sebastian e una sorpresa per LaSalle : Dopo NCIS Los Angeles 9, la serata crime del 17 marzo prosegue con NCIS New Orleans 4 su Rai2 in un episodio incentrato su Sebastian Lund. Durante l’inseguimento di Hans Mattis, sicario ricercato al livello internazionale, l'agente, credendo di essere riuscito a rintracciarlo e, sentendosi in pericolo, spara un colpo fatale che uccide Dave Dawson. Sebastian sosterrà di aver agito per legittima difesa, ma le cose si mettono male per lui, perché ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 17 e 24 marzo : tra spie russe e ritorno di fiamma per Deeks : Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 in prima assoluta. Il team di Sam e Callen si troverà a collaborare con una loro vecchia conoscenza al fine di indagare sull'omicidio di Phillip Nelson, noto banchiere, ucciso da un’auto pirata mentre è al telefono con Abram Sokolov, un oligarca russo spiato dall'antiterrorismo. Per questa missione sarà fondamentale l'aiuto di Sam, che dovrà agire sotto copertura negli uffici ...

Omicidio su un campo da golf per NCIS 15 su Rai2 : trame degli episodi dell’11 e 18 marzo : Anche questa domenica si tingerà di giallo con NCIS 15 su Rai2: stasera, 11 marzo 2018, sarà di nuovo il momento di un nuovo episodio in prima visione per l'Italia della più amata serie crime targata CBS. Si tratterà nello specifico dell'episodio 15x06, dal titolo italiano "Qui pro quo" ("Trapped" in lingua originale): la squadra sarà alle prese col ritrovamento di un cadavere in un campo da golf, che porterà alla frenetica ricerca di un ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 10 e 17 marzo : fantasmi in città e colpo di scena per Sebastian : Un episodio da brividi quello di NCIS New Orleans 4 su Rai2, in onda stasera 10 marzo in prima assoluta. Pride e la sua squadra ci portano alla scoperta di un tour dei fantasmi tra una delle città più affascinanti degli Stati Uniti, ma qualcosa andrà storto quando un marinaio morirà precipitando da un tetto. La stessa sorte era capitata 150 anni prima a un medico. Secondo una leggenda locale, la sua morte non è stata accidentale, e gli abitanti ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 10 e 17 marzo : tra addio alle armi e Callen derubato : Torna l'appuntamento con NCIS Los Angeles 9 su Rai2, stasera 10 marzo in prima assoluta. Nel quarto episodio della nona stagione, Sam ritrova una sua vecchia conoscenza, Byron Brown della Kulinda Tactical Security, che pare sia coinvolto nella rapina di un furgone che trasportava un grosso carico di armi. Lo stesso giorno partecipa a un evento organizzato dalla Livingston-Bradford, un’azienda che produce armi e, nel contempo, svolge opere ...

Rapimenti - scomparse e foto imbarazzanti in NCIS 15 su Rai2 : trame episodi del 4 e 11 marzo : Anche in questa giornata ricca di avvenimenti serali sarà il momento di concedersi un momento a tutto crime: tra le elezioni politiche e la notte degli Oscar ci sarà spazio anche per un nuovo episodio di NCIS 15 su Rai2. La prima serata di questa domenica 4 marzo sul secondo canale vedrà infatti un nuovo appuntamento con Gibbs e la sua squadra: torneranno le indagini dopo la tempesta che nell’episodio della scorsa settimana ha colpito ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 3 e 10 marzo : questione di feeling tra Eva e Tammy : Torna NCIS New Orleans 4 su Rai2 con un nuovo episodio della quarta stagione, trasmesso a pochi mesi di distanza dalla messa in onda statunitense. La programmazione del secondo spin-off di NCIS seguirà a quella di NCIS Los Angeles 9. Nell'episodio di stasera, Eva e Tammy si ritrovano e tra le due la tensione emotiva è alle stelle, a causa dello stretto legame. Dopo un backdoor pilot trasmesso durante l'undicesima stagione della serie madre, ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 3 e 10 marzo : tra nuovi equilibri e Mosley in missione : Prosegue l'appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Nel quarto episodio della nona stagione, trasmessa a pochi mesi di distanza dalla messa in onda statunitense, Sam e Callen sono tornati come partner e sono pronti per una nuova missione con il resto del team. La nona stagione di NCIS Los Angeles è composta da 24 episodi, come le precedenti, ed è attualmente in onda negli Stati Uniti sul network CBS. Ecco la sinossi ...

NCIS 15 su Rai2 dà il benvenuto alla new entry Maria Bello : trame episodi 25 febbraio e 4 marzo : Ci sarà un nuovo episodio di NCIS 15 su Rai2 nella serata di questa domenica 25 febbraio, e porterà con sé un'importante novità per la squadra di Gibbs e soci: si tratta dell'attrice Maria Bello, che a partire da oggi darà il volto a un nuovo membro del team dell'NCIS. Si tratta di Jacqueline "Jack" Sloane, una psicologa forense trasferitasi dalla soleggiata California, il cui arrivo a Washington D.C. è ironicamente segnato da una tempesta ...

Torna NCIS New Orleans 4 su Rai2 - anticipazioni 24 febbraio e 3 marzo : tra Pride rapito e sedute spiritiche : Prosegue l'appuntamento in prima assoluta con NCIS New Orleans 4 su Rai2, con un episodio alquanto particolare che vede l'agente speciale Pride come protagonista. La prèmiere della quarta stagione, trasmessa in Italia a pochi mesi di distanza dagli Stati Uniti, ha visto il personaggio interpretato da Scott Bakula affrontare le conseguenze avvenute nel finale del precedente capitolo. Lentamente, l'uomo sta riprendendo in mano il controllo della ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 24 febbraio e 3 marzo : Sam e Callen tra falsari e contrabbando : Torna NCIS Los Angeles 9 su Rai2 con gli episodi inediti del nono capitolo di una delle serie tv più viste al mondo. Dopo i cambiamenti shock nella prèmiere di stagione, la squadra di Sam e Callen deve ancora gestire l'arrivo del nuovo Assistente Direttore, Shay Mosley, giunta nell'NCIS di Los Angeles per prendere il controllo della situazione. Inoltre, Hetty, ritiratasi dal team perché intenzionata ad andare in pensione, riserverà qualche ...

NCIS 15 su Rai2 tra vecchi omicidi e nuove opportunità per Ducky : trame episodi del 18 e 25 febbraio : Domenica significa una sola cosa per gli appassionati del genere crime: un nuovo episodio di NCIS 15 su Rai2, e anche questo 18 febbraio non farà eccezione. Questa sera sarà infatti trasmesso il terzo episodio della quindicesima stagione della serie, finora inedita in Italia: si tratterà infatti di un’altra prima visione assoluta. L’episodio si intitola “Exit Strategy” in inglese e mantiene il titolo anche nella traduzione italiana: eccone ...

Da stasera NCIS New Orleans 4 su Rai2 - anticipazioni 17 e 24 febbraio : Pride sospeso dalla squadra? : La serata crime prosegue con NCIS New Orleans 4 su Rai2, che sarà trasmessa, con un episodio a cadenza settimanale, dopo la nona stagione di NCIS Los Angeles. Nei nuovi episodi della serie tv, incentrata sulla squadra NCIS della sede di New Orleans, l'agente speciale Dwayne Cassius Pride dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni che, nel finale della terza stagione, hanno portato a un ulteriore contrasto con il Sindaco Hamilton, sua ...

Al via NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni del 17 e 24 febbraio : tra Hetty fuori e l'arrivo di Mosley : Finalmente debutta NCIS Los Angeles 9 su Rai2 con la nuova stagione di una delle serie crime più viste al mondo. Dopo la settimana sanremese, ogni sabato sera l'emittente trasmetterà un episodio inedito dello show targato CBS, a pochi mesi di distanza dalla messa in onda statunitense. Nel nuovo capitolo, ...