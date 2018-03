In Italia quasi 3 milioni di lavoratori sono a rischio povertà nonostante l' impiego

BankItalia : a gennaio il debito pubblico è cresciuto di quasi 24 miliardi : Bankitalia: a gennaio il debito pubblico è cresciuto di quasi 24 miliardi Bankitalia: a gennaio il debito pubblico è cresciuto di quasi 24 miliardi Continua a leggere L'articolo Bankitalia: a gennaio il debito pubblico è cresciuto di quasi 24 miliardi proviene da NewsGo.

I Cinque Stelle crescono ancora. E ora quasi un Italiano su due vuole dare la guida a Di Maio : Il sondaggio di Piepoli: il 50% scontento dei risultati. Per un terzo bene anche un esecutivo del Presidente Cosa pensano gli italiani a dieci giorni dalle elezioni? Ripeterebbero il loro voto o sono ...

Rossi - BankItalia - : banche Italiane convalescenti - quasi guarite : 'I guai che sono accaduti in questi anni ha sottolineato sono dovuti al fatto che l'economia è andata …

Salute - 8 Marzo : sempre più le donne medico - in Italia sono quasi 165 mila : sono 159.669 i medici donna oggi in Italia, 11.825 le odontoiatre, 4.439 le professioniste iscritte a entrambi gli albi. In totale quasi 176mila professioniste, che, in tutte le fasce di età sotto i cinquant’anni, hanno ‘sorpassato’, per numero, i colleghi uomini. E la forbice è tanto più evidente tra le generazioni più giovani. “Le nostre professioni sono sempre più declinate al femminile – afferma il presidente ...

Elezioni 2018 - record di contatti per ilfattoquotidiano.it. Terzo sito più letto in Italia con quasi 6 milioni di browser unici : record assoluto di contatti e pagine viste per il sito del Fatto Quotidiano durante le Elezioni 2018. In base alla classifica giornaliera stilata da Audiweb, ilfattoquotidiano.it è stato il Terzo sito più letto in assoluto in Italia, sia nella giornata del voto (domenica 4 marzo) che nel giorno dei risultati elettorali (lunedì 5 marzo), rispettivamente con 3.919.601 e 5.832.882 di browser unici e 9.023.963 e 16.712.163 di pagine viste. ECCO QUI ...

Stragi naziste - liberi quasi tutti i criminali tedeschi condannati. Pg : “E l’Italia si costituisce contro eredi vittime” : quasi nessuno dei criminali di guerra nazisti ha scontato la pena cui la giustizia italiana li ha condannati. Sono sette, tutti ultranovantenni, gli ergastolani ancora a piede libero. Condannati per alcune delle più gravi Stragi compiute in Italia, ormai tutti ultranovantenni, non hanno fatto i conti con la storia, perché le autorità tedesche non ha concesso l’estradizione o hanno negato la possibilità di esecuzione della pena in Germania. Ma se ...

Cyber crime - Clusit : in Italia danni per quasi 10 mld di euro : Roma, 28 feb. , askanews, L'andamento della Cyber insicurezza ha toccato nel 2017 livelli inimmaginabili ancora pochi anni fa, sia a livello quantitativo, sia qualitativo, rappresentando un vero e ...

Ezio Greggio - il Re Italiano di Montecarlo : 'Ruolo quasi politico' - la sua nuova carriera : Si accendono i riflettori sulla 15 Edizione del 'Monte-Carlo Film Festival De La Comédie' ideato e presieduto da Ezio Greggio . Fino a sabato verrà presentato il meglio della commedia internazionale ...

“Sete - stanchezza e tanto altro”. I sintomi del diabete che non dovete ignorare : una malattia cronica che colpisce quasi 4 milioni di Italiani : Il diabete è una malattia che si caratterizza per la presenza di quantità eccessive di glucosio (zucchero) nel sangue. L’eccesso di glucosio, noto con il termine di iperglicemia, può essere causato da un’insufficiente produzione di insulina o da una sua inadeguata azione; l’insulina è l’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue. I sintomi del diabete variano a seconda della tipologia di questa malattia ...

“Stella tra le stelle. Addio”. Drammatico lutto nella televisione Italiana. Lei - indiscussa icona degli anni ’90 amatissima e seguitissima da tutti i vip - se ne è andata tragicamente. Fino alla fine si è presa cura del suo corpo meraviglioso che trattava in modo quasi maniacale. Resterà per sempre nel cuore di tutti : lutto nel mondo della televisione. Anche se sarebbe più giusto dire: lutto nel mondo dell’astrologia. Se ne è andata a 85 anni Sirio, l’astrologa dei vip sempre presente nei salotti televisivi. Impossibile dimenticare la sua lunga chioma bionda, lo sguardo ipnotico e il suo modo di vestire eccentrico e inconfondibile. Sirio è morta alle 23.30 di lunedì 19 febbraio all’ospedale di Niguarda dove era ricoverata da quasi un anno per via di un tumore ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone - scontro diretto per la semifinale! Sfida quasi decisiva : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone , match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, stone dopo stone, minuto ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Giappone - scontro diretto per la semifinale! Sfida quasi decisiva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono pronti per affrontare una partita fondamentale per il nostro futuro nel torneo: battere gli asiatici è fondamentale per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Dopo i successi su Svizzera e USA, Mosaner e compagni si sono bloccati contro la Danimarca e ...

Nic Cester - il nuovo tour parte dall'Italia : 'Dopo essere sparito per quasi otto anni mi sono sentito perso' : ... che rapporto hai con questo repertorio? Io sono cresciuto con mio papà che ascoltava Lucio Battisti, come tutti gli italiani nel mondo, ma c'era anche Wess che mi piaceva molto. Lui, come me, è ...