Ilaria D’Alessio | “Chiedo scusa a Anna Tatangelo”

: La Tatangelo si conferma ancora una volta una gran signora. Le chiacchiere stanno a zero. Ilaria D’Alessio do… - BornToD91554812 : La Tatangelo si conferma ancora una volta una gran signora. Le chiacchiere stanno a zero. Ilaria D’Alessio do… - scoopscoop6 : Ilaria D’Alessio dopo lo sfogo contro la Tatangelo: “Mi dispiace, reazione di una figlia innamorata” - BlitzQuotidiano : Ilaria D’Alessio si scusa con Anna Tatangelo: “Io solo una figlia innamorata del padre” - Ilaria D’Alessio si scusa… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Neppure una parola da parte diTatangelo, che di fronte alle parole della figlia di Gigi ha solo taciuto. Ma per fortuna, dopo pochi giorni, le scuse sono arrivate. “La mia reazione è stata quella di una figlia davvero innamorata del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver usato termini molto poco carini. Sono questioni comuni a tante famiglie” Aveva usato parole pesanti e irripetibili, figlia di Gigi, per descrivereTatangelo. Dopo che la cantante aveva rilasciato un’intervista nella quale spiegava per la prima volta che cosa fosse successo tra lei e l’ex compagno e perché al momento vivano separati, l’esternazione social della figlia di Gigi. La confessione di, ad, nata dal matrimonio tra la star partenopea e Carmela Barbato, non era andata per niente giù come dimostra un lungo post pubblicato su ...